Kerber et Vekic gagnent et convaincent; Chutes de Muchova

J’ai eu un jeu un peu tricher l’allemand Angelique Kerber, mesurer l’Australien Priscilla Hon dans la Margaret Court Arena, mais la 17e tête de série a réussi à passer le test avec beaucoup de note. L’ancien numéro un mondial s’est débarrassé de son rival par un coup franc 6-3 et 6-2 en un peu plus d’une heure de match, dans un match où l’Allemand malgré ce que dit le score a souffert en excès avec le service , le perdre jusqu’à trois fois. Malgré cela, il a réussi à l’équilibre avec un excellent tennis pour le reste. Un autre joueur qui a réussi la passe du troisième tour était le Croate Donna Vekic qui a vaincu Alizé Cornet 6-4 et 6-2. Un chercheur qui n’a pas avancé était le Tchèque Karolina Muchova qui a perdu Catherine Bellis 6-4 et 6-4.

