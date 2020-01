Kerber: “Je sais ce que je peux faire sur la piste, je dois rester concentré”

Triomphe méritoire pour Angelique Kerber qui ressort à nouveau fortement après une période de mauvais résultats et se présente comme candidate au titre au Open d’Australie 2020. “Je suis très heureux de gagner contre un adversaire aussi compliqué que Camila Giorgi. C’est une joueuse très rapide qui vous oblige à être cohérent. Être dans la deuxième semaine est super, mais je veux aller match par match. J’ai encore des choses à améliorer et il est important de rester concentré. Je sais ce que je peux offrir sur le terrain, je ne devrais pas regarder autour de moi mais me concentrer sur mon tennis “, a déclaré Brême, dont le prochain adversaire sera Anastasia Pavlyuchenkova.

