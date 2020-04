Kermode sur la proposition de Roger Federer: si c’est avantageux pour les deux tournées, ça arrivera

Chris Kermode, l’ancien président d’ATP Tour, qui a été remplacé par l’Italien Andrea Gaudenzi, dit que la fusion entre ATP & WTA Tours ne fonctionnera que si elle est favorable pour les deux tournées. S’adressant à ESPN, Kermode a déclaré: «Lorsque les choses vont très bien, personne ne veut renoncer à quoi que ce soit dans une entreprise.

Vous ne pouvez amener personne à se concentrer sur le changement. Vous avez tendance à amener les gens à se concentrer sur différentes idées et changements potentiels en cas de crise. La nécessité est donc le moteur de beaucoup de ces décisions. S’il est avantageux que les deux parties fusionnent, cela se produira.

Mais jusque-là, ce ne sera pas le cas. Si une tournée se porte mieux que l’autre, pourquoi le faire? Les deux doivent être incités à fusionner. Il est facile d’écrire que le tennis est dysfonctionnel à cause de tous ces organes directeurs. Mais ce n’est pas inhabituel dans les sports internationaux.

En fin de compte, lorsque vous songez au changement, vous devez toujours vous demander: «Quels sont les avantages? La réponse vous dira si quelque chose en vaut la peine. “Pendant ce temps, la tchèque Barbora Strycova a également soutenu la suggestion dans son interview sur le site Web de Marca.

“Je pense que c’est une bonne idée. Mais ce n’est pas seulement une question de le dire mais de le faire aussi. C’est une initiative qui vient des hommes et nous pouvons la rejoindre. Mais pour le moment nous ne savons même pas quand nous jouerons à nouveau. “

Le débat a commencé la semaine dernière lorsque la légende du tennis suisse Roger Federer a publié un tweet suggérant que les deux tournées devraient être fusionnées afin que le sport ressorte plus fort après la crise actuelle. Federer avait tweeté: “Je me demandais juste …

Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir et de s’unir? “Dans un tweet de suivi, Federer a déclaré qu’il ne plaidait pas pour une” fusion de la compétition sur le terrain “, mais pour fusion des organes ATP et WTA.

“C’est trop déroutant pour les fans quand il y a différents systèmes de classement, différents logos, différents sites Web, différentes catégories de tournois.” Sa suggestion a gagné le soutien de plusieurs joueurs, dont Rafael Nadal, Simona Halep, Garbine Muguruza, Petra Kvitova, Billie Jean King ainsi que les chefs actuels de l’ATP & WTA Tour Andrea Gaudenzi et Steve Simon respectivement.