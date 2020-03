Kevin Anderson aime la paternité à la maison en Floride, espérant un jour ..

Le double finaliste majeur Kevin Anderson a disputé 68 matchs sur le Tour en 2018, se qualifiant pour les premières finales ATP et atteignant la finale à Wimbledon. Après une saison en carrière, le Sud-Africain n’a pas pu suivre le même rythme en 2019, aux prises avec une blessure au genou et à seulement 21 rencontres au cours des 15 derniers mois, subissant une intervention chirurgicale en septembre dernier et une autre il y a un mois.

Perdant les points de Pune où il a remporté le titre l’année dernière, Kevin a abandonné le top 100 pour la première fois depuis avril 2010, ne disputant que sept tournois ATP depuis début 2019 et la Coupe ATP où il s’est bien battu contre Novak Djokovic .

Avec la saison de tennis suspendue en raison d’un coronavirus, Kevin passe du temps à la maison en Floride avec sa femme et sa petite fille Keira, profitant de chaque instant de la paternité en attendant de revenir sur le terrain, sentant qu’il lui reste assez de carburant pour se battre contre les meilleurs joueurs du monde.

“De toute évidence, cela a été un peu différent … l’année dernière, je me suis blessé et je n’ai pas joué le reste de l’année; je n’ai joué que quelques événements cette saison, d’abord avec cette opération puis avec le virus”, a déclaré Anderson à ATPTour.com. .

«Je n’ai pas vécu toute ma vie en tant que papa et je participe à des compétitions comme d’habitude. Du côté positif, ça a été agréable de passer du temps à la maison en Floride et d’avoir juste plus de vie de famille, de pouvoir passer plus de temps avec elle et mon épouse.

Je pense que ce qui me fascine le plus, c’est de la regarder, même si c’est si petit, de la regarder apprendre des choses. Il y a encore tellement de choses à venir, mais même juste écouter le bébé parler et sa compréhension des choses, pouvoir se déplacer un peu, c’était génial.

Évidemment, le temps passé avec elle a été formidable et me donne une perspective différente sur la vie et les responsabilités et tout ce qui va avec. En même temps, il y a encore beaucoup à faire sur le court de tennis, que j’ai poursuivi toute ma vie; cette ambition est toujours là.

Ma femme a été incroyable tout au long de ce processus, étant juste à la maison et avec moi, je continue de m’entraîner et de me remettre de deux chirurgies pendant qu’elle était enceinte, puis d’accoucher et de l’avoir ici, me permettant de faire certaines des choses que je besoin de faire.

Pour la plupart, je pense que nous avons eu de la chance, Keira a été un bébé très facile à vivre et de bonne humeur pour la plupart. Elle a eu quelques choses qui ont rendu les choses un peu plus difficiles, mais dans l’ensemble, nous avons vraiment apprécié cela.

Keira est juste un nom que nous avons toujours aimé. Curieusement, lorsque nous en avons parlé à ma mère, dès son jeune âge, elle a toujours su que si elle avait un garçon, elle nommerait le garçon Kevin et la fille Keira, ce qui nous a semblé intéressant.

Ce serait bien si je jouais encore dans quatre ou cinq ans, quand Keira sera assez âgée pour se souvenir de cette période sur le terrain. Une partie de cela est hors de mon contrôle. Ce serait bien, mais c’est quelque chose qui dure de nombreuses années, donc ce n’est pas quelque chose auquel je pense trop à ce stade.

Je dirais que je suis probablement plus concentré sur son plaisir à chaque étape. Elle a une raquette de tennis jouet, mais pas encore une vraie raquette. ”