Kevin Anderson aime sa fille hors des pistes

Il y a une maxime claire dans le tennis selon laquelle vous ne pouvez pas bien performer sur le court si votre esprit, votre vie personnelle en dehors, n’est pas en ordre. Ce sont des facteurs intrinsèquement liés: il est très difficile de se concentrer à 100% sur le sport de la raquette (et dans n’importe quel sport en général) si votre esprit pas à l’endroit idéal.

Il peut être joué par la douleur physique, et des exemples en abondent tout au long du circuit, à différents âges. C’est quelque chose qui Kevin Anderson essaie de faire depuis longtemps. Finies les énormes séquences de match qui ont conduit le Sud-Africain à atteindre deux finales du Grand Chelem. Sa priorité au cours des derniers mois a été, simplement, de pouvoir s’amuser sur le terrain sans ressentir aucun mal physique. Le Sud-Africain n’a pu disputer que huit tournois au cours des quinze derniers mois, un chiffre qui l’a éloigné des positions de privilège et dont il ne pourra pas récupérer depuis tout ce temps sans tennis.

Maintenant, personnellement, Kevin traverse probablement le meilleur moment de votre vie. En septembre de l’année dernière, son épouse Kelsey a donné naissance à sa fille Keira, une aubaine pour la famille Anderson. Cela a permis au joueur de Johannesburg de se tourner vers ses soins et son éducation au lieu d’être mentalement brisé de ne pas pouvoir concourir. A propos de sa situation, il était honnête pour l’ATP: “Tout est différent, bien sûr. Cette saison, je n’ai pu jouer que quelques tournois, j’ai décidé de me faire opérer définitivement et maintenant le virus est arrivé. Je n’ai pas pu vivre cette vie de père en compétition Oui, le positif est d’avoir pu passer plus de temps en Floride, chez moi, avec ma famille. “

Quand Anderson parle de sa fille, tout le reste semble totalement insignifiant. Le centre de sa vie est maintenant sur la petite Keira, dont il est absolument absorbé: “Je pense que ce qui me fascine le plus est regardez-le, voir comment il saute ou apprend des choses. Il y a encore beaucoup de choses à venir, mais le simple fait de l’écouter parler, quand elle sourit en me regardant, tout ça. La voir grandir, bref, et la voir faire de petits pas a été pour moi la chose la plus incroyable. ”

Bien sûr, si quelque chose est clair pour Kevin, c’est que la naissance de sa fille ne va pas le distraire, encore moins de faire la guerre sur le circuit pendant plusieurs années encore. Après une opération qui, espère-t-il, peut éliminer tous les problèmes physiques à la racine, le Sud-Africain est clair qu’il reviendra avec tout quand le circuit redeviendra normal: “Il y a beaucoup de choses que je veux encore accomplir, pour lesquelles j’ai combattu toute ma vie. L’ambition est toujours là. Bien sûr, après l’Australie, c’est-à-dire quand j’ai eu ce genre d’expérience pour la première fois, j’ai réalisé qu’il y a maintenant plus de distance entre ce que je fais sur la piste et ce qui se passe à la maison ”

S’il y a quelque chose de bien dans le circuit, c’est qu’être parent aide. Qu’ils disent à Novak Djokovic, par exemple, qu’après la naissance de Stefan, il a connu l’un de ses meilleurs pics de jeu. “Ce serait formidable si dans cinq ans je serai toujours sur le circuit, quand Keira aura la capacité de se souvenir de ces moments. Il y a une partie de cela que je ne peux pas contrôler, de toute façon. Ce serait incroyable, mais il reste encore de nombreuses années, donc non c’est quelque chose auquel je pense beaucoup en ce moment. Je dirais que j’essaie plutôt d’apprécier chaque pas qu’il fait, petit à petit. ” Et la dernière question obligatoire: Keira suivra-t-elle les traces de son père?: “Il a une raquette de tennis jouet, mais pas une vraie … pour l’instant.”

