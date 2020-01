Kevin Anderson éliminé de l’Open d’Australie 2020 par Taylor Fritz

La deuxième tête de série, Taylor Fritz, est revenue de deux sets pour battre le double finaliste du Grand Chelem Kevin Anderson 4-6, 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2, 6-2 dans le deuxième de l’Open d’Australie 2020. Le Sud-Africain jouait son premier tournoi majeur depuis Wimbledon 2019 et c’était sa deuxième épreuve ATP après sa blessure.

Dans son match de premier tour, Kevin Anderson a sauvé une balle de match contre la qualifiée biélorusse Ilya Ivashka et a clôturé le match 6-4, 2-6, 4-6, 6-4, 7-6 (8) en trois heures 54 minutes. Avant de venir à Melbourne, il a joué au tennis de compétition contre le numéro deux mondial Novak Djokovic.

Avec la victoire de Fritz, cinq Américains participent au troisième tour de l’Open d’Australie 2020, à savoir John Isner, Tommy Paul, Sam Querrey et Tennys Sandgren.

Stan Wawrinka et Karen Khachanov passent un test en cinq sets

Le champion de l’Aussie Open 2014, Stan Wawrinka, a survécu à une bataille en cinq sets contre l’Italien Andreas Seppi. Le champion de Suisse tirait de l’arrière par une pause dans le cinquième set. Plus tard, il a riposté et équilibré le match à 4-4.

Après avoir produit un jeu de service en douceur, il a inversé le match et a remporté une victoire 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4. Le prochain Grand Chelem, Wawrinka, affrontera l’Américain John Isner au troisième tour au troisième tour.

La 16e tête de série, Karen Khachanov, a joué un thriller en cinq sets contre la Suédoise Mikael Ymer. Le Suédois Ymer servait pour le match à 6-5 dans le cinquième set. Khachanov n’était pas sur le pied arrière, il est revenu et a prolongé le match par un bris d’égalité. Après avoir joué un bris d’égalité en cinquième set de montagnes russes, le Russe a gagné 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (8) en quatre heures et 34 minutes. Il affrontera ensuite Nick Kyrgios au troisième tour.

Journée difficile pour Dominic Thiem

Plus tôt dans la journée, le numéro cinq mondial, Dominic Thiem, a survécu à cinq coups durs à Melbourne. Il a gagné 6-2, 5-7, 6-7 (5), 6-1, 6-2 sur Alex Bolt. «J’ai bien commencé, j’étais en plein contrôle, puis j’ai complètement gâché mon jeu de service. J’ai dû me battre avec quelques démons aujourd’hui, je n’étais pas du tout content de moi et je ne voulais pas accepter que j’ai perdu le 2e (set). Il est difficile d’entrer dans un match en tant que grand favori », a déclaré Thiem après sa victoire.

