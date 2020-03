Kevin Anderson fait le point sur son processus de récupération

La star sud-africaine du tennis Kevin Anderson dit que sa récupération se passe bien et qu’il aurait probablement été prêt à faire son retour au début de la saison sur terre battue. Après avoir été surpris par la défaite de Jason Jung au premier tour de l’Open de New York en février, le Sud-Africain de 33 ans a subi une opération au genou droit.

Ce fut un nouveau revers pour l’ancien numéro 5 mondial Anderson, qui a été limité à seulement cinq épreuves l’année dernière avant de subir une opération du genou de fin de saison en septembre. Malheureusement pour Anderson, il ne pourra pas reprendre ses activités avant la saison des graminées, car la pandémie de coronavirus a forcé l’ATP à prolonger la suspension du Tour jusqu’au 07 juin.

“Ma récupération s’est bien passée. Je pense que ça a été vraiment réussi jusqu’à présent … J’aurais probablement été prêt pour Monte-Carlo et la saison sur terre battue”, a déclaré Anderson au circuit ATP. “De toute évidence, cela ne se produira plus, nous avons donc juste dû réajuster et maintenant je serai à la maison et j’ai l’impression que la partie la plus difficile de surmonter l’opération et la récupération a été faite.”

Anderson, qui a terminé deuxième du numéro un mondial Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon 2018, est de bonne humeur et maintenant il n’a plus besoin de se précipiter. «Je me sens assez confiant où je suis en ce moment et je peux maintenir autant que je peux tout en ne pouvant pas m’entraîner correctement et j’espère que les choses se calmeront et qu’il est plus sûr de sortir, je pourrai reprendre et revenir avec “, a ajouté Anderson.