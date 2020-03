Kevin Anderson: “La chose la plus difficile que j’ai déjà traversée”

Il est frappant de voir un joueur du niveau Kevin Anderson en dehors du top 100 mondial, mais une chute aussi douloureuse du classement ne peut venir que de problèmes externes. Dans ce cas, les fichues blessures. Celui qui était numéro 5 mondial il y a deux étés traverse une des étapes les plus compliquées de sa carrière, avec plusieurs opérations et étapes en salle d’opération. Bien sûr, l’Afrique du Sud montre son meilleur visage dans ce rapport de ATP dans lequel il avoue que le pire est déjà passé. En avant, le dernier sprint à revenir à 100% et un moment de détente à la maison en attendant que le COVID-19 retourne notre tennis bien-aimé.

«Ma récupération a été formidable, je pense qu’elle a vraiment réussi jusqu’à présent. Probablement J’aurais été prêt à jouer à Monte Carlo et le reste du tour de terre battue. Évidemment, cela ne se produira pas, nous avons donc dû réajuster les dates, maintenant je serai plus de temps à la maison, mais je pense que la partie la plus difficile à surmonter la chirurgie et la récupération que nous avons déjà passé. Je sais où je suis en ce moment, je dois rester en forme sans pouvoir m’entraîner correctement, dès que les choses se calmeront je pourrai repartir pour reprendre ma préparation », affirme le 123ème rang actuel.

La vérité est que son bref passage jusqu’en 2020, avec trois victoires en trois tournois disputés, nous faisait déjà penser que quelque chose n’allait toujours pas dans ce genou gauche. Quelque chose qui s’est confirmé au fil des jours. “Après mon dernier tournoi dans la New York ATP 250Le sentiment est que rien de tout cela n’avait beaucoup de sens. Pendant toute la durée de ma compétition, en Australie et à New York, on m’a dit qu’il était possible que je n’aie pas besoin d’aller en salle d’opération, j’ai donc eu un peu de malchance à cet égard. Finalement j’en avais besoin, c’est pourquoi j’ai décidé de le faire », se souvient celui de Johannesburg.

“Chaque revers ou obstacle est unique et vous devez l’aborder différemment, chaque expérience du passé m’aidera”, explique l’homme qui avait déjà eu des problèmes de coude il y a quelques années. «Évidemment, j’ai maintenant deux défis à relever: d’une part, je surmonte ma chirurgie, avec laquelle je sens que je fais un excellent travail; d’autre part, nous sommes confrontés à une sorte d’époque sans précédent et, comme beaucoup de mes collègues l’ont exprimé, le souci est davantage d’avoir tout cela sous contrôle pour les soins de nombreuses personnes. Le problème des coronavirus est bien plus important que celui de notre sportInsiste Kevin.

Le chemin d’Anderson pour atteindre l’élite n’a pas été facile, alors maintenant quelques blessures ne vont pas saper son moral. Pas lui, un expert pour surmonter les obstacles. «D’un point de vue professionnel, il est clair que c’est une bataille où il est très difficile de revenir. Même si le circuit ATP reprend dans quelques mois, au cours de la dernière année et demie, je n’aurai joué que huit tournois officiels. Il n’y a pas beaucoup de matchs, donc mon classement aura beaucoup baissé, j’ai déjà assimilé que je ne serai pas la tête de série. Il y a toujours des défis à relever, mais je sais que si je reste en bonne santé et que je continue de faire confiance à mon jeu, j’aurai l’occasion de retourner là où je suis déjà allé. C’est l’objectif à long terme, même si je sais que de nombreuses autres choses se produisent actuellement, je dois donc y aller doucement “, conclut-il.

