Kevin Anderson parle des temps difficiles et de tous les défis qu’il a dû endurer

Ancien no du monde. 5 et un finaliste majeur à deux reprises Kevin Anderson a donné son meilleur contre le no. 2 Novak Djokovic à la Coupe ATP, perdant 7-6, 7-6 après avoir eu ses chances dans les deux sets. Kevin a dû sauter toute l’action après Wimbledon en juillet dernier, aux prises avec une blessure au genou qui a miné sa progression dans la saison derrière nous, remportant seulement 11 matchs et restant à peine dans le top 100 à la fin de l’année.

Ces points proviennent principalement de Pune où Kevin a remporté le titre il y a un an, les perdant dans la deuxième semaine de la saison et abandonnant le top 140! L’Africain du Sud était classé dans le top 100 depuis avril 2010 avant que la séquence ne se termine après cette blessure, manquant la deuxième partie de la saison dernière et n’entrant que dans cinq tournois ATP au total.

Après trois années notables à l’Université de l’Illinois, Anderson a embrassé une carrière professionnelle, toujours classé en dehors du top 500 à son 21e anniversaire! À la fin de 2008, Kevin s’est presque imposé comme l’un des 100 meilleurs joueurs avant de subir un revers l’année prochaine, faisant face à des blessures et devant attendre 2010 pour montrer son plein potentiel, se situant juste à l’extérieur du top 60.

En 2011, Anderson a remporté le premier titre ATP devant les supporters locaux à Johannesburg et est resté sur la route ascendante pour s’assurer la place dans le top-20, améliorant son jeu tout le temps et défiant les rivaux du haut sur l’herbe et cour dure.

En 2017 et 2018, le Sud-Africain a joué pour le titre majeur à New York et Londres, perdant face à Rafael Nadal et Novak Djokovic et se classant parmi les 5 premiers après cette défaite contre le Serbe en juillet 2018. Le coup d’envoi de la saison précédente s’est classé 6e et faisant ses débuts à la finale de l’ATP deux mois plus tôt, Anderson a revendiqué le titre à Pune avant une défaite précoce à l’Open d’Australie, restant à l’écart du terrain jusqu’à Miami et ne retrouvant plus jamais la forme.

Le natif de Johannesburg a dû subir une opération au genou en septembre, sautant tous les tournois après Wimbledon et travaillant dur pour faire un retour en force en 2020 et revenir où il appartient. À la Coupe ATP, à l’Open d’Australie et à l’Open de New York, Anderson a remporté trois matchs sur six, faisant de solides progrès après la chirurgie avant qu’un coronavirus n’interrompe l’action sur le circuit ATP au moins jusqu’en juin, forçant tous les joueurs à s’asseoir à la maison et à attendre un redémarrage potentiel en juin.

S’exprimant pour le site officiel de l’ATP, Anderson a révélé ce qu’il a dû traverser au cours des deux dernières années, faisant de son mieux pour retourner sur le terrain et jouer à nouveau pour les titres. En attendant avec impatience de reprendre la compétition, Kevin est conscient du virus pandémique mondial qui a attiré toute l’attention en ce moment, souhaitant à tous de rester en sécurité et en bonne santé et espérant jouer au tennis de compétition dès que possible.

“Ma récupération s’est bien passée; je pense que ça a été vraiment réussi jusqu’à présent. J’aurais probablement été prêt pour Monte-Carlo et la saison sur terre battue. Cela ne va pas arriver maintenant et je resterai à la maison, me sentant comme la partie la plus difficile de se remettre de la chirurgie et le rétablissement a été fait “, a déclaré Anderson à ATPTour.com.

“Je me sens assez confiant où je suis en ce moment et je peux maintenir autant que je peux sans pouvoir m’entraîner correctement. Avec un peu de chance, quand les choses se calmeront et qu’il sera plus sûr de sortir, je pourrai reprendre et obtenir de retour avec ma pratique.

Après mon dernier tournoi à l’Open de New York, il semblait que continuer comme ça n’aurait pas de sens. Pourtant, pendant tout le temps que j’ai passé en Australie et à New York, on m’a dit qu’il y avait une chance que je n’ai pas eu besoin de la chirurgie, donc j’ai été un peu malchanceux de devoir le subir à la fin; c’est pourquoi j’ai décidé de le faire.

Chaque revers ou obstacle est unique et vous devez l’aborder différemment. Mais avoir cette expérience dans le passé vous aidera. Maintenant, je dois surmonter ma chirurgie, avec laquelle j’ai fait un excellent travail. En plus de cela, nous sommes confrontés à une sorte de temps sans précédent et, comme beaucoup d’autres acteurs l’ont exprimé, le souci est davantage de contrôler globalement cela pour beaucoup de gens; Je pense que c’est plus grand que notre sport en ce moment.

Les incendies en Australie ont été terribles et c’était un problème à grande échelle. Ce qui se passe en ce moment est encore plus important que cela, en termes de nombre de personnes touchées dans tant de pays à travers le monde. Je pense que le plus grand message est simplement d’essayer de rester en sécurité; il est important d’essayer de diffuser ces messages et de voir où les choses s’arrangent.

Je voyage avec ma guitare depuis des années, c’est quelque chose que j’apprécie vraiment; Je dis à la maison et j’y joue quand je peux. C’est beaucoup plus difficile d’avoir un bébé à s’occuper et d’essayer d’aider quand je le peux.

D’un point de vue professionnel, c’est toujours un peu difficile de revenir. Même si l’ATP Tour reprend dans quelques mois, je n’ai disputé que huit tournois au cours de la dernière année et demie, et mon classement a beaucoup baissé.

Si je reste en bonne santé et que je continue de faire confiance à mon jeu, je vais me donner des opportunités, croyant pleinement pouvoir y retourner. C’est l’objectif à long terme en ce moment; d’autres choses se passent en ce moment et je dois juste prendre un jour à la fois. ”