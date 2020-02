Kevin Anderson quitte Acapulco, Indian Wells et Miami

L’ancien numéro 5 mondial Kevin Anderson s’est retiré d’Acapulco et des deux premiers Masters de la saison à Indian Wells et Miami. Après avoir subi une défaite au deuxième tour à l’Open d’Australie, le Sud-Africain est revenu en action la semaine dernière à l’Open de New York – où il a décroché une surprise de Jason Jung au premier tour.

Anderson, 33 ans, a réussi sur les courts durs d’Acapulco car il est finaliste à deux reprises à l’Open de Mexique, mais il n’a pas encore remporté de titre au tournoi. Anderson, maintenant classé n ° 121 au monde, n’a pas connu le même type de succès à Indian Wells ou à Miami malgré neuf apparitions à Indian Wells et 10 apparitions à Miami.

Le joueur de 33 ans a connu de solides parcours à Indian Wells et à Miami, mais il n’a jamais dépassé le quart de finale lors des deux premiers Masters de la saison. Soonwoo Kwon remplacera Anderson à Acapulco, Federico Delbonis entre maintenant dans le tirage d’Indian Wells et une place dans le tirage de Miami s’ouvre pour Hugo Dellien après le retrait d’Anderson.