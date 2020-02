Kevin Anderson quitte Acapulco, Indian Wells et Miami pour une gêne physique

Il semblait que 2020 allait être la fin de son calvaire mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. L’Afrique du Sud Kevin Anderson Il est revenu pour remarquer l’étrange problème physique qui l’a poussé à quitter les tournois d’Acapulco, d’Indian Wells et de Miami. Pas de chance pour le joueur sud-africain qui dans l’année nous n’avons pu disputer que six matches officiels entre l’ATP Cup, l’Open d’Australie et l’ATP 250 de New York. Nous verrons si le bien de Kevin réapparaît sur le terrain ou s’il préfère se reposer un peu plus.

