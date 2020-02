Kevin Anderson subit un revers majeur dans sa carrière

Après une escale de six mois en 2019, Kevin Anderson a fait un début de saison impressionnant. Il a démarré sa saison de tennis 2020 en jouant au tennis de qualité contre Novak Djokovic à l’ATP Cup. Après cela, il a remporté une poignée de victoires au cours de l’été australien.

Mais malheureusement, il a maintenant annoncé de tristes nouvelles pour ses fans. Il a subi une opération au genou droit à Miami, en Floride. Son retour sur le circuit n’est pas encore décidé.

“Au milieu du mois de décembre de l’année dernière, pendant mon entraînement hors saison, je me suis blessé au genou droit”, a annoncé Kevin Anderson sur les réseaux sociaux.

Après s’être blessé au genou, le résident de Johannesburg, Anderson a continué à balancer ses raquettes lors de la tournée professionnelle. Il a subi une scintigraphie au genou en Australie. Il était conscient de la déchirure de son ménisque. Et malgré cela, il s’est rendu aux États-Unis pour le New York Open 2020.

«C’est plus que difficile et frustrant» – Kevin Anderson

«J’ai essayé de passer à la fois à l’entraînement et sur le terrain de match, mais ça ne s’est pas amélioré. J’ai fait faire des scans en Australie. Et ils ont malheureusement montré que j’avais subi une déchirure du ménisque médial », a ajouté le gratte-ciel sud-africain.

«Après avoir consulté des professionnels de la santé et mon équipe, nous avons décidé que la chirurgie était la meilleure voie à suivre. J’ai fait faire la procédure mercredi. »

En 2019, Kevin n’a pas fait le tour professionnel après sa défaite au troisième tour à Wimbledon. L’année dernière, il vient de remporter 11 matchs et a annulé sa saison en septembre en raison de ses blessures.

«Il est au-delà de difficile et frustrant de devoir faire face à cela, après les revers que j’ai connus l’année dernière. Mais je sais que c’est la bonne décision pour moi de revenir [to] où je veux, et soyez assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver », a conclu Anderson.

Lire aussi – RUPTURE: Roger Federer se retire de 5 tournois – annonce une chirurgie

Kevin Anderson

Après Wimbledon 2019, il a été classé en dehors du top dix. Depuis lors, son classement sur l’échelle ATP a fortement chuté et il est maintenant classé 121e au monde.

L’as du tennis sud-africain Anderson avait déjà remporté un titre au Maharashtra Open 2019 en battant Gilles Simon en finale.