Kevin King tient le premier rôle dans la semaine, le mois et … l’année?

Cette aube passée au Challenger de Monterrey, Kevin King Il a ravi les fans de raquette avec un point magistral digne de la bibliothèque de journaux. L’Américain un classique des vidéos de ce type, a peut-être réalisé le meilleur point de l’année, dans un test de réflexes et sachant être sur le net. Malgré le fait de marquer le point, les doubles formés par lui et le Mexicain Luis Patiño ont été battus devant le duo composé des Brésiliens Orlando Luz et Rafael Matos.

DERRIÈRE LE DOS –

Kevin King passe plein @DreddyTennis à Monterrey. @ Open_GNP pic.twitter.com/sxHGPHV6Sh

– ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 7 mars 2020

