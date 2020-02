Le tennis russe est à la mode dans le Dubaï ATP 500 Avec deux de ses meilleurs joueurs, vous êtes déjà en quart de finale. Andrey Rublev Il a été le plus rapide de la journée à remporter son match en s’imposant 7-6 et 6-0 face à Filip Krajinovic. Il y a quelques minutes, votre compatriote Karen Khachanov Il en a fait de même à Dennis Novak (6-3, 6-4) et réserve ainsi la table la plus chère de toutes: un éventuel rendez-vous avec Novak Djokovic au prochain tour.

.