Kia et Rafael Nadal présentent leurs véhicules de transport officiels à l’Open d’Australie 2020

La star du tennis n ° 1 mondiale Rafael Nadal, qui est l’ambassadeur de la marque mondiale Kia, était sur place alors que la cérémonie officielle de remise du véhicule a eu lieu mercredi sur la place de la Fédération à Melbourne entre les officiels de la société et les organisateurs de l’Open d’Australie.

Kia Motors fournit 130 véhicules pour l’Open d’Australie et c’est la 19e année consécutive qu’elle s’associe au tournoi, selon un communiqué de presse de la société. La cérémonie a vu Nadal présenter 130 véhicules Kia, qui comprennent les monospaces Carnival, les SUV Sorento et les berlines Stinger fastback, aux officiels du tournoi.

Ces véhicules transporteront les joueurs, les officiels de match et les VIP à travers l’événement qui commence du 20 janvier au 2 février. Kia et Nadal sont partenaires depuis 2004, période pendant laquelle l’Espagnol a promu la campagne de la marque «The Power to Surprise» de Kia.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a déclaré: “Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec Kia, qui est l’un des partenariats les plus durables dans le sport australien. Dès que vous voyez la flotte de 130 voitures Kia dans les rues de Melbourne, vous savez c’est l’heure de l’Open d’Australie.

Les véhicules Kia de marque AO ajoutent à l’excitation de l’Open d’Australie lors de leurs déplacements à Melbourne et contribuent bien sûr énormément au bon déroulement du tournoi ». Artur Martins, vice-président et directeur du marketing de Kia Motors Corporation, a déclaré: “Au cours des deux dernières décennies, le partenariat de Kia avec Tennis Australia et l’Open d’Australie est devenu une référence mondiale pour le parrainage à long terme dans le monde du sport.

Chaque année qui passe, Kia et Tennis Australia partagent leur engagement continu envers l’innovation, procurant de l’excitation et des souvenirs inoubliables à nos fans. Nous sommes impatients de contribuer une fois de plus à la renommée et à la popularité de l’Open d’Australie en tant qu’une des compétitions sportives les plus festives et les plus palpitantes au monde ».

Depuis le tournoi de cette année, Kia a élargi son partenariat officiel avec le programme Australian Open Ballkids en ajoutant le logo Kia sur les uniformes des uniformes pour enfants, qui sont produits de manière durable avec des fils de filaments de polyester dérivés à 100% de bouteilles en PET post-consommation. .