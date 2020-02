Kiki Bertens bat Alexandrova pour une défense triomphale du titre

Les Pays-Bas’ Kiki Bertens a remporté le St. Petersburg Ladies Trophy en battant le Kazakhstan Elena Rybakina en finale dimanche. Avec sa victoire de 6-1, 6-3 sur la joueuse de 20 ans en une heure et 14 minutes, Bertens est également devenue la première joueuse de l’histoire du tournoi à défendre avec succès son titre.

Il s’agit du 10e titre de carrière de Bertens en WTA. La deuxième tête de série a sauvé les cinq points de rupture qu’elle a rencontrés tout en réussissant quatre des huit points de rupture qu’elle avait sur le service de Rybakina. Elle a mis plus de 64% de ses premiers services et a gagné 79% de points sur son premier service.

Sur les 108 points disputés lors du match, Bertens en a remporté 63 (environ 58%). Partageant son bonheur, après la victoire, Bertens a déclaré: «Je me sens incroyablement heureuse. Ce fut une semaine difficile. Je ne savais pas comment j’avais réussi à gagner. Mais je suis tellement content.

Le secret est de continuer à se battre. Merci pour le soutien les gars. Merci pour mon équipe. Cette victoire est pour toi. Bien sûr, vous me verrez ici l’année prochaine ». Cela a été une semaine pour Bertens, qui a été attiré pour jouer Kim Clijsters – qui fait un autre retour au tennis de compétition – au Dubai Duty-Free qui se jouera la semaine prochaine.

Cependant, Bertens a annoncé plus tard son retrait du tournoi. Après son retrait de l’événement, Clijsters se chargera Garbine Muguruza qui a été placé à la place de Bertens dans le tirage au sort. Top-grappes du Japon Shuko Aoyama et Ena Shibahara a remporté le titre de double à St.

Pétersbourg contre la troisième tête de série américano-portoricaine Kaitlyn Christian et Alexa Guarachi. Aoyama et Shibahara ont gagné 4-6, 6-0, 10-3 en une heure et huit minutes. Crédit photo: site Web du St. Petersburg Petersburg Trophy