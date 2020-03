Kim Clijsters a de nouveau battu; Elina Svitolina, tête de série, atteint le deuxième tour

Le champion et finaliste au Open du Mexique à Acapulco la semaine dernière a connu des fortunes contrastées mardi, à Monterrey. Heather Watson, qui a remporté le titre à Acapulco a perdu Tatjana Maria 7-6 (4), 3-6, 7-5 en deux heures et 39 minutes.

Pendant ce temps, Leylah Fernandez, qui a atteint les finales là-bas, a gagné contre le qualifié suisse Stefanie Voegele 7-6 (5), 6-2 en une heure et 38 minutes. Maria jouera la deuxième graine Johanna Konta au deuxième tour. Le Britannique battu Kim Clijsters dans leur ouverture prévue 6-3, 7-5 en une heure et 25 minutes.

Il s’agit de la seule deuxième défaite de Clijsters – dans sa carrière – contre un Britannique. Pendant ce temps, Fernandez affrontera la cinquième tête de série Sloane Stephens au deuxième tour. Tamara Zidansek bouleversé le biélorusse septième tête de série Victoria Azarenka dans leur rencontre d’ouverture.

Le Slovène a gagné 6-2, 6-2 en 67 minutes. Au deuxième tour, Zidansek jouera Anastasia Potapova. La Russe a remporté son match de première ronde de nuit contre la qualification italienne Giulia Gatto-Monticone 6-4, 4-6, 6-4 en deux heures et 17 minutes.

Top-graine Elina Svitolina a également entamé le deuxième tour avec une victoire de 6-3, 6-2 sur Danka Kovinic en 60 minutes. L’ukrainien jouera Olga Govortsova en pré-quart de finale. Les Pays-Bas’ Arantxa Rus atteint le deuxième tour après son adversaire, la perdante russe Varvara Flink a dû abandonner à la mi-match, alors qu’il avait perdu 3-4 dans le premier set.

Rus attend sa 10e tête de série Lauren Davis au prochain tour. Davis a vaincu Nadia Podoroska 6-0, 6-3 en 69 minutes. Kateryna Bondarenko jouera la sixième graine Rebecca Peterson après sa victoire en première ronde contre Sara Sorribes Tormo.

L’Ukrainien a perdu le premier set mais a remporté le match 4-6, 6-0, 6-2 en une heure et 40 minutes. Crédit photo: We are Tennis Twitter