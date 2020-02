Kim Clijsters a été nette dans la pratique

L’ancien demi-finaliste de Wimbledon Xavier Malisse dit qu’il a pratiqué avec l’ancien numéro un mondial Kim Clijsters avant son retour sur le circuit WTA, selon le site Web 7sur7. Clijsters a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle prendrait un joker pour les championnats de tennis hors taxes de la WTA à Dubaï plus tard ce mois-ci, faisant passer son retour avant son retour prévu à Monterrey en mars.

Clijsters a annoncé sur Twitter: “J’accepte un joker pour jouer au @DDFTennis. Depuis l’annonce de mon retour, il y a eu quelques bosses mais j’ai hâte de retourner sur le terrain du match et ce que ce prochain chapitre apporte …

Merci à tous mes fans pour leurs encouragements ces dernières semaines. Rendez-vous à Dubaï! “Malisse a frappé Clijsters la semaine dernière et a commenté son état de jeu.” C’était un très bon entraînement. Au bout d’un moment, elle a retrouvé son rythme, alors que je ne me retenais pas.

Et puis, c’était de plus en plus aiguisé. Ses coups sont toujours fantastiques. Ici et là, il y avait encore quelques erreurs mais c’est tout à fait normal après tant d’années sans compétition. Si elle est épargnée par les blessures, je pense qu’elle ira bien. “

Le dernier match officiel de Clijsters était l’US Open 2012 où elle a perdu au deuxième tour face à la Britannique Laura Robson. Ce sera son deuxième retour à la tournée. Après avoir donné naissance à son premier enfant Jada, Clijsters est revenue sur le circuit et a remporté trois autres tournois du Grand Chelem avant de se retirer pour la deuxième fois en 2012.

Elle a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle prévoyait de revenir dans la tournée après sept ans et devait revenir en janvier, mais une blessure subie pendant l’entraînement l’a forcée à reporter son retour et à rater l’Open d’Australie.