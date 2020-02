Kim Clijsters accélère son retour, remportant les Championnats de tennis de Dubaï en franchise de droits WC

La 20e édition des Dubai Duty Free Tennis Championships se déroulera dans deux semaines, avec un solide bassin de joueurs à la tête de ce prestigieux événement WTA Premier. N ° mondial 1 Ashleigh Barty a dû se retirer en raison d’une blessure au pied, les organisateurs offrant une wild card à Elina Svitolina qui a oublié de signer à temps.

L’Ukrainienne affrontera Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Kiki Bertens et d’autres joueurs d’en haut, avec un ancien n ° mondial. 1 et un membre du Temple de la renommée du tennis international Kim Clijsters qui a pris une wild card, décidant d’accélérer son retour et de retourner sur le court de Dubaï au lieu d’attendre Monterrey.

La Belge n’a plus joué depuis l’US Open 2012, se retirant et se concentrant sur son Académie, travaillant également avec d’autres joueurs. À la fin de la saison dernière, la mère de trois enfants a annoncé son retour au tennis professionnel, désireuse de tester ses compétences contre des rivales qu’elle n’avait pas eu l’occasion de jouer auparavant.

La Belge n’a pas pu faire son retour à l’Open d’Australie en raison d’une blessure au genou, prenant plus de temps pour revenir à 100% et ne rien précipiter. Pendant ce temps, Kim s’entraîne avec l’équipe belge de la Fed Cup à Courtrai cette semaine, soutenant ses coéquipières qui ont affronté le Kazakhstan vendredi et samedi pour la place lors de la première finale de la Fed Cup à Budapest en avril.

Selon certaines sources, Kim a atteint un niveau élevé, forçant Elise Mertens à courir pour son argent et rendant le capitaine Johan Van Herck confiant quant à la prochaine égalité contre le Kazakhstan et son retour dans quelques semaines. “Je suis ravi de retourner sur le terrain du match.

Je sais que c’est un anniversaire spécial pour les Dubai Duty Free Championships et c’est un honneur de faire mon retour au jeu et mes débuts à Dubaï en même temps. J’ai hâte de revenir au jeu que j’aime et de jouer à nouveau devant les fans – le soutien et les encouragements que j’ai reçus depuis l’annonce ont été accablants. “

“Nous sommes ravis d’accueillir un si grand champion ici pour la première fois et ravis que Kim Clijsters ait inclus Dubaï dans son calendrier limité alors qu’elle cherche à poursuivre sa merveilleuse carrière”, a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty Free. .

“Elle est l’une des plus grandes joueuses à avoir honoré le jeu, et elle a excellé dans le défi souvent difficile d’être non seulement l’une des plus fortes concurrentes du jeu, mais d’être universellement aimée et respectée par ses pairs, nous lui souhaitons plein succès ici.” ”