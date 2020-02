Kim Clijsters annonce de grandes nouvelles pour les fans

Kim Clijsters a mis les fans de tennis dans une frénésie en annonçant son retour en 2019. Les fans ont été déçus quand il a été reporté en raison de problèmes de blessures. Clijsters a promis à ses fans que 2020 serait l’année de son retour au sport.

Kim Clijsters

La quadruple championne du Grand Chelem s’est retirée du sport pour la première fois en 2007 après deux ans de blessures minimes qui l’ont tourmentée. Au cours des deux années qui ont suivi sa retraite, Kim s’est mariée, a donné naissance à sa fille et a perdu son père à cause d’un cancer. Alors qu’elle s’entraînait pour un match d’exhibition sur Center Court au All England Club, elle a redécouvert son amour pour le tennis.

Kim Clijsters fera ses débuts à Dubaï

En 2009, Clijsters a commencé sa «deuxième carrière» dans le tennis. Participante générique à l’US Open 2009, Kim a battu des joueuses de premier plan comme Venus Williams, la championne en titre Serena Williams et Caroline Wozniacki.

Clijsters est devenue la première femme non ensemencée à remporter le trophée. Elle a défendu son titre à l’US Open en 2010. Le titre de l’Open d’Australie 2011 la porterait à quatre avant de prendre sa retraite pour la deuxième fois en 2012.

Et maintenant, nous sommes en 2020, impatients de voir le Belge revenir dans le sport pour la troisième fois. Et maintenant, son retour est enfin proche.

L’ancienne n ° 1 mondiale a annoncé que son premier événement après son retour serait le Dubai Duty-Free Tennis Championship. Elle a accepté une entrée générique pour l’événement qui commence le 17 février.

J’accepte un joker pour jouer au @DDFTennis. Depuis l’annonce de mon retour, il y a eu quelques bosses mais j’ai hâte de revenir sur le terrain de match et ce que ce prochain chapitre apporte… Merci à tous mes fans pour leurs encouragements ces dernières semaines. Rendez-vous à Dubaï! pic.twitter.com/XOwIeEujyk

– Kim Clijsters (@Clijsterskim) 9 février 2020

Cela marquera les débuts de Clijsters à Dubaï. Elle est tout aussi excitée que ses fans avec la perspective de revenir au tribunal. C’est ce qu’elle avait à dire sur le site Web de la WTA.

«Je suis vraiment ravi de retourner sur le terrain du match. Je sais que c’est un anniversaire spécial pour les championnats hors taxes de Dubaï, donc c’est un honneur de faire mon retour au jeu et mes débuts à Dubaï en même temps. J’ai hâte de revenir au jeu que j’aime et de rejouer devant les fans – le soutien et les encouragements que j’ai reçus depuis l’annonce ont été accablants. “

C’est certainement un moment merveilleux pour les fans de tennis. Clijsters rejoint une liste des meilleurs joueurs de Dubaï. La perspective de Kim face à des noms comme Naomi Osaka, Angelique Kerber, Simona Halep, Petra Kvitova et bien d’autres est sûre de lui donner des lèvres.