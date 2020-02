Kim Clijsters arrive à Dubaï pour le tournoi de retour

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters est arrivée à Dubaï, avant son retour très attendu sur le circuit de tennis la semaine prochaine. Clijsters, 36 ans, a accepté un joker dans les championnats de tennis WTA Dubai Duty Free et y jouera son premier événement depuis l’US Open de 2012.

Vers la fin de l’année dernière, Clijsters a annoncé qu’elle reviendrait sur le circuit de tennis car elle aimait toujours jouer et voulait se remettre en forme après avoir donné naissance à trois enfants. Elle devait revenir à l’Open d’Australie en janvier, mais une blessure subie à l’entraînement l’a forcée à déplacer son retour à l’épreuve de la WTA à Monterrey en mars.

Cependant, après avoir frappé avec l’équipe de la Fed Cup le week-end dernier, Clijsters a déclaré qu’elle était prête à faire un retour en avance sur son calendrier et a accepté un joker à Dubaï. L’événement de Dubaï a un champ de haute qualité – avec 6 des 10 meilleurs joueurs mondiaux dans le tirage au sort – y compris le numéro mondial.

2 Simona Halep, Karolina Pliskova n ° 3 mondiale, Elina Svitolina n ° 4 mondiale, Belinda Bencic n ° 5 mondiale et Sofia Kenin n ° 7 mondiale, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie au début du mois. Clijsters était un numéro mondial

1 en simple et en double, ayant occupé les deux classements simultanément en 2003. Elle a remporté un total de six titres de tournois du Grand Chelem, quatre en simple et deux en double, jusqu’à présent dans sa carrière. La Belge a déclaré qu’elle ne jouerait pas un calendrier complet et choisirait les tournois dans lesquels elle a joué en fonction du calendrier de ses enfants et de sa famille.

. @ Clijsterskim vient d’arriver à Dubaï où certains fans belges du Belgian Club lui ont souhaité bonne chance avec son premier tournoi en 7 ans. La Belge a pris le temps de faire un selfie avec ses fans. Comme si elle n’était jamais partie … #tennis #wta #kimclijsters #comeback #ddftennis @DDFTennis pic.twitter.com/jdx1ZXahbJ – Tennisplaza (@tennisplazabenl) 12 février 2020