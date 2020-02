Kim Clijsters avant sa finale la plus compliquée

Il ne reste que quelques heures avant que le monde du tennis puisse profiter d’une légende comme Kim Clijsters. A presque 37 ans (il les rencontrera le 8 juin), la joueuse Blizen a surpris la presse il y a quelques mois en annonçant son deuxième retour en piste. Après près de huit saisons d’arrêt complet, prenant soin de sa famille et de son domicile, l’ancien numéro un mondial a été emporté par une émotion, un sentiment qu’il lui manquait encore quelque chose à nous montrer. Ce «quelque chose» que nous commencerons à voir cette semaine dans le Dubai WTA, bien que beaucoup ne comprennent toujours pas très bien la raison de ce saut de vide.

«Depuis sept ans, je suis une mère à plein temps… et j’adore ça. Je l’aime vraiment. Mais j’ai aussi adoré mon stage en tant que joueuse de tennis professionnelle. Et la vérité est que ce sentiment me manque” Ce sont les mots de Clijsters elle-même le 12 septembre, quand elle a laissé tout le monde à bout de souffle en annonçant son retour. «Que se passerait-il si j’essayais de répondre aux deux en même temps? Pourrais-je encore être une mère exemplaire pour mes trois enfants et en même temps être la meilleure joueuse de tennis que je puisse être? », Se demandait alors le Belge. Il est temps de répondre.

Alors que ce jour arrive, ce sont d’autres compatriotes de Kim qui parlent de l’un des événements de l’année. Des personnalités qui l’ont déjà vu s’entraîner cette semaine et qui peuvent nous donner une idée de ce que nous allons trouver. “Elle frappe très fort le ballon, je pense que son niveau est bon”, a-t-il avoué. Elise Mertens, le meilleur joueur de tennis belge du classement actuel. Pour sa part, Xavier Malisse Il a également partagé ses sentiments à propos de son ami. «J’ai regardé ces jours-ci et la vérité est que j’ai vu de très bonnes séances. Finalement, elle a retrouvé son rythme, ses clichés sont toujours fantastiques. Il est vrai qu’en fonction de quels aspects il y a des rugosités à travailler, mais c’est normal après tant d’années sans rivaliser à ce niveau. S’il n’est pas blessé, je pense qu’il fera bien sur la tournée », a expliqué le droitier.

La vérité est que l’histoire de Clijsters a déjà un scénario de film sans ajouter ce dernier épisode. Elle a été la première joueuse de l’ère ouverte à atteindre le numéro un sans avoir remporté un Grand Chelem, bien qu’elle réglerait ensuite cette dette à l’US Open 2005. Plus tard, après sa retraite en mai 2007, les Grands Chelems suivants seraient déjà mère, quelque chose qui n’avait pas été vu sur le circuit depuis les années 80 avec Evoone Goolagong. «J’ai manqué de jouer des tournois pendant tout ce temps, alors maintenant j’ai envie de relever ce défi. Je m’entraîne dur depuis onze ou douze semaines, je m’entraîne encore plus dur que jamais », a expliqué Kim avant ce deuxième retour pour lequel personne n’avait parié. Cette fois, les motifs ont été différents, mais le même objet.

Garbiñe Muguruza ce sera le rival à battre dans son premier assaut, un début pas facile dont nous n’aurions pas à tirer des conclusions hâtives. Après tout le voyage, même Kim mérite de profiter du tennis. «C’est une réelle opportunité de regarder en arrière et de voir tout ce que j’ai appris dans ma vie. Parfois, comme à la mort de mon père, il sent que la vie ne peut pas empirer. Ensuite, vous vous rendez compte que, petit à petit, tout commence à se produire et que de bonnes choses commencent à arriver. La vie, comme le tennis, c’est la passion. Parfois, il suffit de se tenir devant la vie et de tout assimiler. » Eh bien, il n’est jamais trop tard pour assimiler.

