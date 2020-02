Kim Clijsters connaît bien les nouveaux joueurs en tournée grâce à ses commentaires

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters a passé vendredi matin à Dubaï, à s’entraîner avec l’Américaine Danielle Collins, la n ° 50 mondiale et ancienne finaliste de l’Open d’Australie, alors qu’elle se prépare à la faire revenir très attendue sur le circuit de tennis lors du WTA Dubai Duty Free de la semaine prochaine. Championnats de tennis.

Clijsters a pris un joker dans les championnats de tennis hors taxes de Dubaï, où six des 10 meilleurs joueurs mondiaux participeront également. S’adressant à HLN, la Belge a parlé des nouveaux joueurs de la tournée et dit qu’elle s’est un peu familiarisée avec eux.

“Je ne suis peut-être pas présente sur le circuit depuis quelques années, mais il y a des filles présentes ici que j’ai connues en commentant les tournois du Grand Chelem. Des joueuses que j’ai suivies lors de tournois et dont j’ai commencé à regarder quelques entrainements séances.

Mais personnellement, je n’ai jamais parlé avec eux. “Clijsters s’est entraînée avec l’équipe de la Fed Cup la semaine dernière et a dit qu’elle avait passé un bon moment avec les autres joueuses belges de l’équipe.” C’était amusant. Bien sûr, je connaissais déjà Elise (Mertens) et Kirsten (Flipkens), mais je ne connaissais pas Ysaline (Bonaventure) et Greet (Minnen).

Je les avais déjà vus jouer au tennis, mais je ne leur avais jamais vraiment parlé. C’était agréable de les connaître également. “En parlant de son retour, Clijsters dit:” Vous rencontrez finalement de nombreux visages familiers. Des formateurs que vous connaissez par le passé mais qui ont maintenant commencé à travailler avec quelqu’un d’autre.

Cela reste inhérent à l’environnement. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui ont rejoint ces dernières années. ”