Kim Clijsters de retour sur le circuit WTA se termine par la défaite de l’impitoyable Garbine Muguruza à Dubaï

La récente finaliste de l’Open d’Australie, Garbine Muguruza, n’était pas d’humeur à la charité alors qu’elle battait Kim Clijsters à son retour sur le circuit WTA.

L’ancienne numéro un mondiale de 36 ans jouait son premier match depuis huit ans, mais n’a pas pu en faire un retour gagnant aux Championnats de tennis en franchise de Dubaï.

C’était le deuxième retour de Clijsters, après avoir passé deux ans hors du jeu de 2007 à 2009, mais il a échoué malgré un combat bien lent après un début naturellement lent, finalement battu 6-2 7-6 (6) en une heure et 37 minutes.

Muguruza, qui a progressé, a déclaré à wtatennis.com: «Je pense que c’est juste spécial parce que je ne savais pas comment (Clijsters allait) jouer.

«Je sais qu’elle peut jouer incroyable. Elle a joué à un moment donné à un niveau incroyable. Juste le sentiment spécial.

“Je ne l’ai pas vue jouer depuis si longtemps, donc c’est comme,” OK, que va-t-il se passer? “Je suis sûr qu’elle va aller de mieux en mieux, c’est sûr, cela nous causera beaucoup de problèmes.”

Clijsters a déclaré: «Je me sentais bien là-bas. Je ressens un peu – je ne vais pas dire de soulagement, mais une sensation du rythme que je peux gérer. “

Sa compatriote belge Elise Mertens s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avec une victoire de 6-3 6-0 contre Wang Qiang, de Chine.

Ce match n’a duré qu’une heure et deux minutes et la victoire de Marketa Vondrousova 6-3 6-2 sur Anastasija Sevastova n’était que de sept minutes de plus.

Barbora Strycova et l’Américaine Amanda Anisimova ont été impliquées dans une bataille titanesque, qui a duré deux heures et 33 minutes.

Le joueur tchèque Strycova a remporté le premier set 7-6 (3) mais a été repoussé 6-2 dans le second et cela a forcé un décideur.

Strycova allait ensuite triompher, remportant le dernier set 6-4, et a été rejoint au tour suivant par Ons Jabeur, qui avait également besoin de trois sets pour prendre le meilleur sur Alison Riske.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.