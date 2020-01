Kim Clijsters embauche Fred Hemmes Jr. comme nouvel entraîneur pour Comeback

Tennis – L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters a annoncé que l’ancien pro de l’ATP, Fred Hemmes Jr., sera son nouvel entraîneur alors qu’elle se prépare pour son retour au tennis féminin en mars. La Belge de 36 ans a fait cette annonce lors d’un entretien avec les médias à Bree où elle a eu une séance d’entraînement ouverte et a également parlé à la presse mercredi.C’est la deuxième fois que Clijsters fait son retour sur le circuit de tennis.

En 2012, elle a pris sa retraite pour la deuxième fois mais en septembre de l’année dernière, elle a annoncé qu’elle ferait un autre retour. Elle devait commencer son retour en janvier, mais une blessure à l’entraînement a retardé son retour, qui est maintenant prévu pour l’épreuve WTA à Monterrey, au Mexique, en mars.

Clijsters est quadruple championne du Grand Chelem et ancienne n ° 1 mondiale. Elle a également remporté deux titres du Grand Chelem en double. Hemmes Jr. travaille à la Kim Clijsters Academy depuis un certain temps maintenant et dans le passé, il a travaillé avec Arantxa Rus et Ruben Bemelmans.

Le joueur de 38 ans, originaire des Pays-Bas, a culminé au 188e rang du simple et 107e du double lors de sa tournée professionnelle. Selon le site HLN, Carl Maes, Matthijs Van Speybroeck et Sam Verslegers font également partie de l’équipe Clijsters.

Maes est la directrice de la Kim Clijsters Academy et continue d’agir comme conseillère et mentor. Le physiothérapeute Van Speybroeck guidera la Belge lors de son retour. Verslegers est le fondateur du centre de réadaptation «GroepSam» et faisait déjà partie de l’équipe lorsque Clijsters a remporté le succès à l’US Open (2009, 2010) et à l’Australian Open (2011).

Maes, qui restera entraîneure en chef de la Kim Clijsters Tennis Academy de Bree, affirme que Clijsters peut déjà jouer le ballon à un niveau comparable au Top 50 mondial, mais son aspect physique restera un point d’interrogation.

“Kim se porte très bien. Elle a commencé son retour avec un certain retard, mais j’ose dire qu’elle joue déjà à un niveau très décent. Elle est déjà un peu plus loin qu’en novembre, quand elle a subi cette blessure au genou. Je pense que personne n’aime jouer contre Kim à cause de son expérience.

Avec sa qualité au ballon, elle peut déjà parfaitement rivaliser avec le top 50 mondial. L’aspect physique reste un point d’interrogation. Jouer à un jeu de haut niveau est une chose, mais peut-elle prendre quelques tournois les uns après les autres? Nous devrons attendre et voir.”