Kim Clijsters envoie un message de remerciement aux travailleurs de première ligne

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters, de Belgique, est au New Jersey, aux États-Unis, pendant la crise sanitaire mondiale actuelle, où elle est avec son mari Brian Lynch et leurs enfants. Clijsters a publié un message sur son compte Twitter, déclarant: «En cette période incertaine, nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble – en sécurité et en bonne santé – en famille.

Nous avons beaucoup d’admiration pour toutes les personnes qui sont en première ligne dans les hôpitaux – les médecins, les infirmières, tout le personnel médical – qui travaillent si dur. De la part de notre famille – merci pour tout ce que vous faites “Clijsters venait de rentrer sur le circuit de tennis en février et avait disputé deux épreuves où elle avait perdu au premier tour de Dubaï et Monterrey contre l’Espagne Garbine Muguruza et la Britannique Johanna Konta.

Pour l’instant, le circuit de tennis est en suspens jusqu’au 8 juin et il n’est pas certain que la saison sur gazon se tiendra finalement. Clijsters est une ancienne n ° 1 mondiale et a remporté quatre titres du Grand Chelem au cours de sa carrière. C’est la deuxième fois qu’elle revient sur le circuit du tennis – son dernier match avant cette saison était l’US Open 2012.

