Kim Clijsters est une inspiration pour nous tous

Deux anciens n ° 1 mondiaux ont été vus s’entraîner avant leur campagne du Dubai Open. Simona Halep a pris le terrain avec le joueur qui a fait sensation dans le circuit WTA avec son retour – Kim Clijsters. S’exprimant après leur séance d’entraînement, Halep a exprimé sa nervosité: «J’étais nerveuse.

J’ai dit à mon entraîneur que j’allais être nerveux à l’idée de m’entraîner avec elle. Nous avons joué il y a cinq ou six ans à Brisbane (en 2012, ndlr). Mais c’était différent parce que j’étais une personne différente et un joueur différent à l’époque. Mais je me souviens que je n’ai pas touché une balle dans le premier set, 6-0 (en fait 6-1, ndlr). Et après avoir trouvé un certain rythme, il est devenu 6-4 dans le deuxième set.

Mais c’était impressionnant qu’elle venait de devenir maman et ait donné naissance à une fille, puis soit revenue pour devenir championne du Grand Chelem. Je suis sûr qu’elle saura comment faire fonctionner ce retour. Ce sera différent avec trois enfants.

Vous voyez la vie un peu différemment. Pas évident. Mais elle est une inspiration pour nous tous. “Clijsters a mentionné qu’elle était la fan de Halep et qu’elle aussi était nerveuse comme Halep avant leur session de frappe.” Je suis une grande fan d’elle depuis quelques années.

De toute évidence, la voir gagner l’Open de France, la voir à Wimbledon était formidable à voir pour quelqu’un qui est un travailleur acharné. Évidemment son entraîneur Darren que je connais très bien. Grâce à lui, nous réservons une séance d’entraînement. C’était amusant”.