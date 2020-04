Kim Clijsters est une vraie championne et c’est comme ça que j’essaie d’agir

L’adolescente canadienne Leylah Fernandez dit qu’elle espère jouer avec l’ancien numéro un mondial Kim Clijsters, qui l’a laissée sans voix lors de leur rencontre à la WTA à Monterrey plus tôt cette année. Fernandez, 17 ans, qui a atteint les quarts de finale de la WTA Monterrey, a déclaré au site Web de la WTA: “Honnêtement, j’étais trop timide pour lui parler.

C’est une grande légende, et la première fois que je l’ai vue en personne, je l’ai simplement regardée avec de grands yeux et je n’ai pas pu produire de mots. Quand j’ai entendu la nouvelle qu’elle jouait à Monterrey, je disais à mes entraîneurs que je voulais la jouer au premier tour.

Quand j’étais jeune, je me souviens l’avoir regardée en finale de la Coupe Rogers [Clijsters won the title in 2005]. J’espérais juste jouer avec elle ou m’entraîner avec elle, et la jouer dans un vrai match serait un rêve devenu réalité. La regarder jouer et comment elle agit sur et hors du terrain, c’est ce qu’est une vraie championne et c’est comme ça que j’essaie d’agir …

Je suis heureuse qu’elle soit de retour sur le court, sur le circuit et sur la WTA et peut-être qu’un jour, je pourrai jouer contre elle! “Désormais classée n ° 118 au monde, Fernandez dit qu’elle pense qu’elle a encore beaucoup à apprendre. et espère continuer à améliorer son jeu et ses résultats dans les mois à venir une fois que le circuit de tennis reprendra.

“Avec le recul, j’ai beaucoup appris que je n’ai pas eu l’occasion d’apprendre du circuit junior ou de l’ITF [tournaments]. J’ai vu comment le niveau est, semaine après semaine. Je n’avais pas l’expérience de jouer des matchs de nuit tous les jours, d’aller me coucher à 1h30 du matin et de jouer le même jour le soir.

Ayant cette expérience, j’ai l’impression d’avoir mûri et appris beaucoup de choses sur moi-même et sur la façon dont je devrais agir hors du terrain. Je sens que je peux améliorer le perfectionnement de mon jeu comme toujours … et essayer de reproduire ce que j’ai montré au cours de ces semaines encore et encore, tous les jours, sans aucun doute. “

La Canadienne améliore également ses compétences hors du terrain – elle est devenue conductrice titulaire d’un permis et a terminé ses études secondaires. “Je m’entraîne à conduire avec mes parents. C’était difficile au début, parce que j’avais peur d’être au volant.

En ce moment, je suis plus à l’aise… et je ne suis pas aussi indécis qu’auparavant. Le simple fait d’avoir ma famille dans la voiture m’a aidé. Ce fut une expérience amusante avec eux. Je suis sur le point d’obtenir ma licence dans quelques mois, alors j’espère que je pourrai passer le test … et obtenir ma licence bientôt quand tout recommencera “.