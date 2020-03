Kim Clijsters et Sloane Stephens annoncent une grande nouvelle pour leurs fans

L’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters a continué à impressionner cette semaine à Monterrey, au Mexique. Et maintenant, elle prévoit d’ajouter une autre discipline du tennis à son programme.

Elle jouera en double au Charleston Volvo Car Open 2020 aux côtés de l’ancien champion de l’US Open Sloane Stephens. Clijsters a fait équipe avec la joueuse de 26 ans pour la première fois de sa troisième carrière de tennis.

ne peut pas attendre – on se voit le mois prochain! https://t.co/Ign9kWSs8x

– Kim Clijsters (@Clijsterskim) 6 mars 2020

V enthousiasmé par cela 🤩 https://t.co/Uu8FhJlXJ9

– Sloane Stephens (@SloaneStephens) 5 mars 2020

Dans le domaine du double, Kim Clijsters a remporté le Channel Slam (Open de France et Wimbledon) en 2003 et a par conséquent atteint la première place mondiale de double. Outre ses victoires au Slam, la légende belge a également décroché neuf autres titres WTA.

Avant son action en double à Charleston, aux États-Unis, Clijsters sera vue sur les courts de Sunshine Double en Californie et en Floride. Le double champion du désert de Palm Springs a accepté un joker pour l’événement d’Indian Wells qui débutera ce mois-ci.

Kim Clijsters sur ses derniers matchs

Depuis son retour en février, Clijsters a disputé deux matchs professionnels. L’un à Dubaï contre Garbine Muguruza et l’autre à Monterrey contre Johanna Konta. Malgré ses pertes, il s’est contenté de ses performances dans ses deux matches. À l’heure actuelle, elle travaille constamment sur les petites lacunes de son jeu.

«C’est un processus auquel je dois faire confiance et continuer à travailler dur pour m’améliorer à chaque match que je joue. Je voudrais faire de grands pas mais je dois me concentrer sur de petits pas et m’améliorer de jour en jour », a-t-elle déclaré.

Kim Clijsters

Parlant du numéro 37 mondial Sloane Stephens, elle vient de remporter un match sur le circuit WTA (contre Emma Navarro au Mexique). En plus de cela, sa course sur la tournée a été minable en 2020. Récemment à Monterrey, l’Américaine a été stupéfaite par une Canadienne de 17 ans Leylah Fernandez 6-7 (4-7), 6-3, 6-3.

Après avoir battu Stephens, la qualificative Leylah a obtenu son billet pour les quarts de finale du tournoi. Et maintenant, elle met en place une bataille contre la tête de série Elina Svitolina lors des huit derniers tours.