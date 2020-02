Kim Clijsters et Sofia Kenin prennent la plage à Dubaï

L’ancienne n ° 1 mondiale, Kim Clijsters et la gagnante de l’Open d’Australie de 2020 Sofia Kenin sont deux des plus grandes attractions des championnats de tennis WTA Dubai Duty Free de cette semaine. Clijsters fait son retour sur le circuit du tennis après plus de sept ans à Dubaï tandis que Kenin vient de remporter son premier titre en simple du Grand Chelem.

Samedi, les deux joueurs se sont baladés sur la plage hier à Jumeirah Al Naseem. Clijsters a déclaré qu’elle appréciait le fait que Dubaï était le premier tournoi à offrir un prix égal pour les hommes et les femmes. «Dubaï est le premier tournoi qui a fait en sorte qu’il y ait un prix égal pour les hommes et les femmes, donc c’est évidemment un tournoi qui a toujours essayé de créer et d’intensifier et d’être un leader parmi de nombreux autres tournois de la tournée. “.

Kenij Clijsters a demandé à Kenin pourquoi elle avait choisi Dubaï pour son tournoi de retour, la Belge a commenté: «Dubaï est l’endroit parfait, je pratique à l’intérieur depuis environ six mois, juste pour pouvoir venir ici et être au soleil , c’est une excellente semaine pour commencer, je suis ravi d’être ici ».

Kenin, qui a atteint le troisième tour l’an dernier en tant que n ° 37 mondial, entre dans ce tournoi en tant qu’américain le mieux classé au classement. Les yeux seront également tournés vers Sofia, la joueuse de 21 ans a atteint le troisième tour à Dubaï il y a un an, où elle était classée 37e anonyme dans le monde, mais elle revient maintenant en tant que numéro sept mondial et est une candidate sérieuse au trophée. .

Kenin a commenté: «C’est ma deuxième année à Dubaï et j’ai l’impression que tous les joueurs adorent venir ici, pour les plages bien sûr, les beaux hôtels, tout». Clijsters affrontera une autre ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza au premier tour tandis que Kenin affrontera Elena Rybakina lors de son premier match.