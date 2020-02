Kim Clijsters fait face à un défi difficile à son retour à Dubaï

Sur les courts des Emirats Arabes Unis, à partir de lundi, les meilleures dames de la WTA seront vues en action. Le tournoi sera accompagné du retour de la quadruple championne du Grand Chelem Kim Clijsters. Elle a joué pour la dernière fois à l’US Open 2012 et après sept ans, elle frappera à nouveau le ballon sur le terrain professionnel.

Premier tour à Dubaï: Kim Clijsters contre Kiki Bertens

Alors que les championnats de tennis de Dubaï dévoilent leur tirage, l’icône belge du tennis Clijsters a été tirée au sort contre le numéro huit mondial Kiki Bertens.

La professionnelle néerlandaise Bertens a remporté son premier titre de Premier Mandatory à Madrid l’an dernier, en battant Simona Halep en finale. De plus, sa récente course aux quartiers de Brisbane, le quatrième tour de l’Open d’Australie et les demi-finales de Saint-Pétersbourg remonteront le moral à Dubaï.

Kim Clijsters

Le Belge pourrait devoir faire un effort supplémentaire lors du premier tour contre Bertens. Les fans de tennis belges sont ravis de revoir Kim Clijsters en tournée professionnelle.

Lorsque Clijsters a atterri à Dubaï, un groupe de Belges lui a réservé un accueil chaleureux à l’aéroport. Ils étaient ravis de la revoir une fois en tant que professionnelle du tennis.

Autres rencontres intéressantes à Dubaï

Pendant ce temps, parlant des autres affrontements de premier tour à Dubaï, Garbine Muguruza et Elina Svitolina ont ouvert une ouverture de pop-corn aux EAU. Récemment à Melbourne, Muguruza a détruit le double champion de Dubaï Svitolina en deux sets.

Le tennis ravivé de l’Espagnol serait un test difficile pour la troisième tête de série ukrainienne Svitolina.

Garbine Muguruza et Elina Svitolina

La Grecque Maria Sakkari ouvrira contre Aryna Sabalenka, et Sakkari a récemment dépêché Belinda Bencic à Saint-Pétersbourg.

La tête de série Simona Halep et la deuxième tête de série Karolina Pliskova ouvriront contre les qualifications. Dans les quartiers, Halep devrait rencontrer Sabalenka et Pliskova pourrait organiser la bataille contre la championne en titre de l’Aussie Open Sofia Kenin.

La numéro un mondiale Ashleigh Barty s’est retirée du tournoi en raison d’une blessure au pied droit.

Lire la suite – Ashleigh Barty annonce une triste nouvelle avant les championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020