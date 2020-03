Kim Clijsters fait une offre pour marquer une victoire sur Konta

La Belge Kim Clijsters possède un CV de champion de tennis lourd de 41 titres en simple et 11 titres en double ainsi que 4 championnats du Grand Chelem. La dernière fois qu’elle est entrée sur le terrain lors d’une compétition, c’était en 2012. Elle a été battue par Laura Robson, 18 ans, de Grande-Bretagne, lors d’un bris d’égalité en deux sets aux États-Unis.

Deuxième tour de l’Open. Clijsters avait alors 29 ans. Elle avait dit de sa performance que “c’est l’endroit qui m’a tant inspiré pour bien faire et faire de grandes choses … c’est comme l’endroit idéal pour prendre sa retraite …”

Elle l’a fait sans aucun doute et a décidé que sa passion était toujours là et est revenue huit ans plus tard. Beaucoup de fanfare a été faite de son retour et c’était très édifiant. Elle a joué contre Garbine Muguruza aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï le 17 février et a réalisé de nombreuses performances de tir avec succès dans le jeu, mais a chuté en deux sets 6-2, 7-6.

“Mon timing, mes pieds, je continuais à le chercher … Quelques fois, il était là et ce serait en retrait de quelques points. Mais parfois, je sentais que j’étais proche … pendant que je dominais certains points C’est un bon sentiment d’avoir … “

la Belge avait dit de son match avec Muguruza. L’Espagnole a parfois estimé que Clijsters aurait pu être un défi avec elle-même ayant déjà accumulé 7 titres en simple et 2 tournois du Grand Chelem. “Un joueur qui peut jouer incroyable peut jouer à nouveau incroyable”, avait proclamé Muguruza et c’est peut-être vrai.

Clijsters venait de se mouiller les pieds avec ce premier retour et s’est sentie encouragée à continuer car elle a de nouveau reçu un joker pour son prochain tournoi. “En tant que jeune fan, je n’aurais jamais pensé jouer Kim Clijsters … elle est une frappeuse de balle incroyable”, avait déclaré Johanna Konta après avoir été associée à Clijsters il y a quelques jours le 3 mars à Monterrey, au Mexique.

C’était le tournoi Abierto GNP Seguros où Konta venait de faire son retour depuis l’US Open de 2019 après avoir été blessé. Il y avait des moments où la Belge avait de grands coups et des stratégies pour faire un peu bouleverser Konta mais le premier set était celui de Konta alors qu’elle gagnait 6-3.

Elle a commencé à se sentir un peu encouragée maintenant pour maintenir son plan de match dans le deuxième set pour être cohérente et viser une victoire. Au deuxième set avec une avance de 4-3 de Konta, Clijsters allait décocher un corner à la dame britannique en la laissant trébucher et le faisait régulièrement une deuxième fois presque au même endroit au coin du court.

Mais il y a eu beaucoup d’erreurs directes qui ont arrosé le jeu de la Belge et l’agression de Konta pour les courts croisés, les tirs au but et les lignes ont aidé à dicter sa position sur la victoire du set et du match à 6-3, 7-5.

Il y a eu des moments où si Kim Clijsters aurait pu être plus cohérente, elle serait en effet une menace pour Johanna Konta. Cela pourrait arriver bientôt, mais les femmes de la WTA sont difficiles et certaines sont beaucoup plus jeunes que Clijsters. Le jeu du Belge devrait être plus sournois, peut-être plus rapide et agressif pour obtenir à nouveau la grosse victoire sur la scène de tennis compétitive.