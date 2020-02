«Kim Clijsters frappe très fort le ballon, ce n’est pas facile de suivre le rythme»

Ancien no du monde. 1 et l’un des joueurs les plus accomplis des deux dernières décennies, Kim Clijsters retournera au tennis le mois prochain à Monterrey, remportant une wild card à Indian Wells et Charleston ainsi après s’être éloigné de la cour depuis l’US Open 2012!

La Belge n’a pas pu faire son retour à l’Open d’Australie en raison d’une blessure au genou qui a pris plus de temps pour revenir à 100% et recommencer à concourir. Pendant ce temps, Kim s’entraîne avec l’équipe de la Fed Cup belge à Courtrai, soutenant ses coéquipières qui affronteront le Kazakhstan vendredi et samedi pour la place lors de la première finale de la Fed Cup à Budapest en avril.

S’ils franchissent l’obstacle à venir, les Belges se rendront à Budapest en avril et se battront pour le titre de la Fed Cup, avec Clijsters qui pourrait rejoindre l’équipe et utiliser sa vaste expérience des grands matches. Kim a atteint un niveau élevé avec ses coéquipières, forçant Elise Mertens à courir pour son argent et rendant le capitaine Johan Van Herck confiant quant à la prochaine égalité contre le Kazakhstan et son retour dans quelques semaines, toujours pas prêt à embrasser la cour cette fin de semaine.

“C’est une situation gagnant-gagnant pour nous tous”, a déclaré le capitaine Johan Van Herck. «C’est une bonne chose pour nous de pouvoir bénéficier de quelqu’un qui est aussi expérimenté, mais c’est aussi bon pour Kim. À son Académie, elle doit s’entraîner seule ou avec ses élèves alors qu’il y a des joueurs de haut niveau ici c’est bénéfique pour tout le monde.

Jusqu’ici tout va très bien. Nous avons une option pour inclure Kim dans l’équipe, mais cela ne se produira pas. Il était clair dès le premier jour où elle est venue ici uniquement pour pratiquer, en prenant soin de son corps et sans rien précipiter avant ce retour à Monterrey. “

“Kim frappe très fort le ballon”, a déclaré Elise Mertens. “J’ai dû faire de mon mieux pour suivre. C’est toujours agréable de jouer contre elle car elle est très motivée. Cela rend l’entraînement encore plus amusant. Son niveau est excellent et j’espère pouvoir m’entraîner à nouveau avec elle cette semaine.”