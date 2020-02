Kim Clijsters: “Je n’ai pas de résultats ni d’objectifs de classement”

Nous avons été les trois derniers jours sans arrêt Kim Clijsters et son retour sur le circuit et nous ne nous couvrons pas pour cela. La légende belge a essayé de faire ses preuves sans aucun besoin et que non seulement il faut applaudir, mais aussi couvrir les moindres détails. Avant de débuter demain à Dubai WTA avant Garbiñe Muguruza au premier tour, la joueuse de tennis de 36 ans s’entraînait ce matin avec Simona Halep, une des femmes avec qui elle se sent le mieux dans les vestiaires. Puis, après être passé sous la douche, l’ancien numéro 1 mondial a assisté à la presse accréditée du tournoi, la première conférence depuis longtemps, très longtemps. Voici ce qu’il a dit.

De retour sur le volant. «C’est bon d’être ici, de revoir des gens, des visages familiers, aussi de nombreux nouveaux visages. Si je ne suis pas revenu avant, je suppose que c’était pour ma vie de famille, alors je suis ravi de recommencer ce voyage. Je m’entraîne depuis longtemps, maintenant il est temps de montrer pourquoi je suis de retour: jouer à des jeux, participer à des compétitions et apprendre. »

Dessin de l’image. «Évidemment, j’étais un peu curieux de voir qui allait me toucher, même si dans ma situation, je pense que cela n’a pas beaucoup d’importance. En ce moment, j’ai beaucoup de choses sur lesquelles je veux me concentrer, apprendre, ressentir à nouveau cette force mentale, physique et émotionnelle, bien que cela ne puisse être ressenti que sur la piste. Je connais Muguruza, j’ai vu beaucoup de ses matchs ces dernières années, j’ai donc une petite idée de la façon dont il joue. Je dois commencer par ce dont j’ai besoin pour commencer ce voyage. Je me suis bien entraîné, maintenant il est temps de le transférer à la compétition et de voir comment je gère la pression, les nerfs et ces facteurs. C’est quelque chose que je n’ai pas encore fait. »

Raison de son retour. «C’était un sentiment qui est né en moi depuis longtemps. Parfois, quand j’étais avec les enfants, ce sentiment a disparu, mais parfois il est revenu, il est même devenu plus fort. J’ai parlé à mon mari et sa réponse a été: pourquoi pas? Cela m’a fait réfléchir. Depuis lors, j’ai beaucoup apprécié le défi, avec 36 ans je sais déjà à quoi je suis confronté, donc la force mentale sera la clé pour me soutenir. Tout est facile quand ça se passe bien, quand vous n’avez pas à vous soucier de trop de choses, mais quand les choses ne vont pas bien, c’est quand vous devez vous engager et vous concentrer. C’est ce que je fais, en même temps j’aime ça. »

Entraînement Halep. «Le sentiment est le même que toujours. J’ai été un grand fan de Simona pendant ces années, je l’ai vue gagner à Paris, à Wimbledon, c’était génial de voir réussir une personne si travailleuse. Je connais très bien Darren, son entraîneur, j’ai été en contact avec lui et c’est pourquoi nous nous réservons de nous entraîner aujourd’hui. Il y a toujours des joueurs avec qui vous aimez plus d’entraînement car ils donnent tout, c’est ce qui m’est arrivé par le passé avec Schiavone, Capriati ou Ai. C’est merveilleux de travailler avec ces filles qui apprécient tellement ce que vous faites, c’est aussi amusant. »

Objectifs à moyen terme. «Bien sûr, j’ai mes attentes, mais elles ne sont pas liées aux résultats ou aux problèmes de classement. Ce sont des choses plus personnalisées pour moi. J’ai le sentiment que je veux jouer là-bas, c’est le but que j’essaie d’atteindre. À l’entraînement, je suis déjà en mesure de le montrer, maintenant il reste à voir si je peux l’emmener aux matchs, cela prendra sûrement un certain temps. Comme je l’ai déjà dit, je pense que je suis prêt. »

Différence entre ce retour et le précédent. «La différence, c’est deux autres enfants (rires). C’est probablement le plus grand impact qu’il a eu. Je sens que j’ai eu le temps de travailler et de m’assurer que je peux contrôler certains problèmes. Physiquement, je travaille dur pour atteindre le niveau que je veux atteindre, mais je suis toujours en route. Cette fois, je ne vais pas jouer un calendrier complet, je veux juste voir si cela fonctionne, si je peux le combiner avec ma vie de famille, avec mon mari, mes enfants et ma formation. Jusqu’à présent, tout a été très facile, ils se sont entraînés après les heures de classe de mes enfants, souvent ils ne savaient pas où j’allais. Après cela, j’irai à Indian Wells, alors ils commenceront à voyager un peu. J’espère que vous l’apprécierez en famille, ce sera sûrement amusant de partager ces moments avec eux. »

.