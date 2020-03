Kim Clijsters parle de ses objectifs dans le tournoi WTA Monterrey 2020

Semaine de grandes attentes dans le circuit WTA avec la participation de Kim Clijsters dans le WTA International Monterrey 2020. Le Mexique est toujours un centre mondial du tennis pour accueillir un événement riche en incitations, dont celui de revoir Victoria Azarenka et, surtout, le joueur de tennis belge qui cherche à compléter une histoire de film. Son retour à la compétition à Dubaï a laissé de bons sentiments, étant très compétitif contre Muguruza, et lors de la conférence de presse avant le début du tournoi mexicain, Clijsters a offert des réflexions intéressantes. Son premier rival sera Johanna Konta, dans ce qui promet d’être un duel extrêmement intéressant.

-Raisons de jouer à Monterrey. “Les gens sont très gentils, j’aime la région et je ressens une grande affection de partout dans le monde. Ce sera ma première fois en Amérique latine et d’autres partenaires belges m’ont très bien parlé du tournoi. De plus, Azarenka m’a très bien parlé. de ce tournoi, donc je suis très excité “, a déclaré la bonne Kim, qui s’entraîne dur pour se mettre en forme.

-Des sensations d’entraînement. “Je sens que j’ai encore un très bon niveau et j’ai des choses à offrir. Tout ce dont j’ai besoin c’est de gagner du rythme, je veux jouer le plus de jeux possible. En entraînement, ma mobilité est bien meilleure et j’ai une capacité de réaction beaucoup plus rapide que moi.” Je me sentais sur la piste avant Garbiñe. Il y a des choses qui ne peuvent pas être entraînées et qui ne peuvent être acquises qu’à un rythme compétitif, alors pendant que je joue, je continuerai à m’améliorer clairement “, a-t-il déclaré.

-Nouveaux rivaux sur le circuit. “Il y a beaucoup de nouveaux visages concernant mon temps, mais j’essaie de me concentrer sur mon tennis et mon physique. Je ne vois pas beaucoup de tennis féminin, même si je commence à en connaître quand je m’entraîne avec eux. J’aime découvrir de nouvelles joueuses et les essayer, mais aussi c’est agréable de voir des joueurs avec qui j’ai passé du temps, comme Azarenka ou Simona “, a déclaré le vainqueur de quatre titres du Grand Chelem.

-La mentalité dans cette nouvelle étape. “Je dois supposer que ce sera un processus difficile avec des hauts et des bas. J’ai l’avantage de l’expérience, d’avoir déjà connu l’échec, et cela m’aidera à faire face à tout ce qui arrivera. J’ai toujours beaucoup appris de moi-même dans le des défaites et des moments difficiles et je suis à un point où perdre des matches ne sera pas une déception, mais cela va me motiver encore plus et travailler plus dur “, a déclaré le joueur de tennis belge.

.