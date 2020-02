Kim Clijsters pourrait apporter une certaine stabilité au circuit WTA

Ivo Van Aken, l’ancien capitaine de la Fed Cup et actuel directeur technique de Tennis Vlaanderen, a déclaré que l’ancien numéro un mondial Kim Clijsters était peut-être mentalement prêt pour son retour, mais qu’il lui faudrait quelques matchs pour se mettre en forme, dans une interview à Sporza.

Clijsters fait son retour après plus de 7 ans d’absence de la tournée lundi lorsqu’elle affrontera l’Espagne Garbine Muguruza lors du premier tour des championnats de tennis WTA Dubai Duty Free. Van Aken dit: “J’ai suivi le retour de Kim à distance ces dernières semaines.

J’ai eu la chance de voir en partie une séance d’entraînement il y a quelques semaines, mais c’était encore au début de sa période de récupération après sa blessure au genou. Pourtant, vous pouviez déjà voir que la qualité des coups de Kim était encore très élevée: à la fois en force et en précision.

La qualité de ses balles sera restée stable, la seule question est de savoir si Kim atteindra le même niveau qu’avant dans une situation de compétition imprévisible. Hier, elle l’a dit elle-même “J’ai besoin de compétitions”.

Son point fort dans le passé était qu’elle était capable d’imposer sa volonté et de jouer sur l’adversaire, ce qui lui a empêché de jouer immédiatement son propre match. Je ne peux pas exclure que Kim puisse le faire cet après-midi, mais si cela ne fonctionne pas, nous devrions lui donner quelques matchs.

Nous ne pouvons pas être aveugles que Kim a été absent pendant plus de 7 ans. Si elle est mentalement prête? Je n’ai pas peur de ça. Kim a toujours été mentalement forte. Elle était toujours là aux moments importants. “Van Aken ajoute que Clijsters, il serait intéressant de voir si Clijsters peut gagner à son retour et apporter une certaine stabilité au circuit WTA, qui manquait d’une étoile stable comme l’ATP Tour a en les trois grands – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

“Le tennis féminin est un peu moins stable au sommet que le tennis masculin. Je pense que la WTA serait heureuse si Kim pouvait obtenir une certaine stabilité dans ses matchs, car cela serait également bien pour la WTA. D’un autre côté, il y aura des sentiments mitigés dans le circuit.

Si Kim revient après plus de 7 ans – avec tout son talent et son travail acharné, parce que je ne veux certainement pas lui enlever cela – et qu’elle peut gagner immédiatement, alors cela peut aussi dire quelque chose sur le circuit. ”