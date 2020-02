Kim Clijsters regarde un défi difficile pour la ronde d’ouverture malgré le retrait de Kiki Bertens à Dubaï

La joueuse hollandaise Kiki Bertens a pris d’assaut la finale de l’Open de Saint-Pétersbourg. Elle jouera Elena Rybakina pour remporter le titre russe pour la deuxième fois consécutive. Bertens avait décidé de jouer à l’Open de Dubaï à partir de lundi, et elle était attirée par l’ouverture contre le quadruple champion du Grand Chelem Kim Clijsters.

Kim Clijsters vs Garbine Muguruza aux championnats de tennis de Dubaï 2020

Mais en atteignant la finale, Bertens s’est retiré de l’épreuve des EAU. Son retrait a déplacé les graines dans le tableau principal des femmes. Désormais l’as belge Clijsters jouera son premier match depuis septembre 2012 contre la finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza.

Fait intéressant, lorsque Clijsters a pris sa retraite en 2012, quelques-uns auparavant en mars 2012, Muguruza est devenu professionnel. Ils ne se sont jamais affrontés sur les courts de la WTA. Mais l’entraîneur de Muguruza, Conchita Martinez et Kim Clijsters, se sont affrontés six fois entre 2000 et 2005.

Sur ces six fois, Martinez n’a pu gagner qu’une seule fois contre Clijsters à San Diego, en Californie, en l’an 2000. Après cela, elle pourrait juste réussir un set contre le vétéran belge.

Kim Clijsters

L’ancien numéro un mondial Clijsters possède 41 titres en carrière, 11 titres en double en carrière. Malgré ses réalisations précédentes, elle devra produire un tennis prudent tout en s’attaquant aux nouveaux joueurs de la WTA.

En sept ans, le tennis féminin a évolué. Les femmes utilisent une grande variété de tirs dans le jeu, suivis de frappes puissantes.

Néanmoins, en tant que WTA, l’une des meilleures joueuses, Kim Clijsters peut résister aux gros services de Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Ashleigh Barty et Aryna Sabalenka.

Ouverture d’Elina Svitolina à Dubaï

Plus tôt, la double championne majeure Muguruza a été attirée par Elina Svitolina lors du premier tour. Récemment, à Melbourne, Muguruza a démantelé Svitolina au troisième tour. Et maintenant, le chanceux ukrainien devra faire face à un match de qualification au lieu du match d’ouverture difficile contre l’as espagnol.

Elina Svitolina

Svitolina a récemment joué aux championnats de Hua Hin 2020 en tant que tête de série. Elle a perdu contre la Japonaise Nao Hibino en quart de finale.