Kim Clijsters révèle les réactions de ses enfants à l’annonce de son retour

Le 19 mai 2019, Kim Clijsters a assisté à la cérémonie d’inauguration du nouveau toit sur le court n ° 1 du All England Tennis Club, à Wimbledon; elle a défié Martina Navratilova et Jamie Murray en binôme avec John McEnroe et Venus Williams en simple.

En septembre 2019, elle a annoncé qu’il reprendrait sa carrière de tennis à partir de la saison 2020. Le retour s’est concrétisé par sa participation, grâce à un joker, au tournoi de Dubaï, prévu le 17 février 2020.

Au premier tour, elle a affronté l’ancien numéro 1 mondial Garbiñe Muguruza, de retour de la finale atteinte à l’Open d’Australie, battue en deux sets. C’était le premier match de Clijsters depuis l’US Open de 2012 où elle a perdu contre Laura Robson au deuxième tour.

“Pour savoir que le travail que nous avons accompli, oui, j’ai l’impression que nous allons dans la bonne direction”, a déclaré un Clijsters optimiste après le match. “Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais nous allons dans la bonne direction.

C’est vraiment important. “Lors de la conférence de presse après sa perte, Kim a révélé les réactions mitigées de ses enfants à l’annonce de son retour au tennis professionnel:” Jada était comme maman, fais-le. Si tu as envie de le faire, fais-le .

Jack était comme, maman, j’espère que tu perds ton premier match, tu pourras rentrer plus vite. Le plus jeune est trop jeune pour vraiment comprendre, mais le soutien est là. Jada peut comprendre. Elle joue au basket. Elle descend avec moi au gymnase.

Nous faisons des exercices ensemble. Cela me fait penser à ce que c’était quand j’étais plus jeune. Mon père réhabilitait son genou pour le football. C’est drôle ces moments auxquels vous pouvez vous identifier ».