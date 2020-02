Kim Clijsters s’entraînera avec l’équipe de la Fed Cup belge à Courtrai

Ancien no du monde. 1 et une championne majeure Kim Clijsters retourneront au tennis le mois prochain à Monterrey, remportant une wild card à Indian Wells et Charleston ainsi que pour la première action sur le court depuis l’US Open 2012! Le Belge avait l’intention de faire un retour lors du swing australien en janvier, en sautant l’Open d’Australie avec une blessure au genou et en fixant une date de retour pour Monterrey.

En attendant, elle s’entraînera cette semaine avec l’équipe de la Fed Cup belge à Courtrai, soutenant ses coéquipières qui s’affronteront vendredi et samedi contre le Kazakhstan pour la place lors de la première finale de la Fed Cup à Budapest en avril.

S’ils passent l’obstacle à venir, les Belges se battront pour le titre de la Fed Cup et Clijsters pourrait faire partie de l’équipe de Budapest, surtout si elle retrouve sa forme dans les prochains événements après une si longue pause. La gagnante de 41 titres WTA a trois enfants nés en 2008, 2013 et 2016 avec un ancien basketteur de Villanova Bryan Lynch, demeurant impliqué dans le tennis après avoir travaillé à son Académie, en tant que commentateur et également avec ses compatriotes Elise Mertens et Yanina Wickmayer.

La Belge a pris sa retraite pour la première fois à l’âge de 23 ans en 2007 après l’événement de Varsovie où elle était classée 4e, aux prises avec une blessure à la hanche qui minait ses projets futurs. Deux ans plus tard, Kim a fait le meilleur retour possible à l’été 2009, conquérant l’US Open après des victoires palpitantes contre Venus Williams, Na Li, Serena Williams et Caroline Wozniacki pour écrire l’histoire en tant que première championne non ensemencée à New York et première maman avec une couronne majeure depuis 1980!

Adoptant un calendrier réduit en 2010, Clijsters a conquis Brisbane, Miami, Cincinnati, l’US Open et les championnats WTA, prouvant à nouveau sa classe et ajoutant la quatrième couronne majeure à son décompte en janvier prochain à Melbourne, devenant le numéro un mondial.

1 en février et a pris sa retraite après avoir participé à sept tournois en 2012. Clijsters a été intronisée au Temple de la renommée du tennis en 2017 et il devrait être excitant de la revoir sur le court, surtout si elle reste en bonne santé.