Kim Clijsters sera présente à Indian Wells

Kim Clijsters Continuez à planifier chaque étape de votre retour aux tribunaux. Après être revenu en compétition dans le tournoi de Dubaï, où il est tombé au premier échange contre Garbiñe Muguruza (donnant, oui, une très bonne impression après tant de mois hors des pistes), le joueur de tennis belge a obtenu une invitation à tournoi de Puits indiens, où il n’a plus joué depuis 2011 et a remporté deux fois (2003 et 2005). À son tour, l’organisation a également confirmé la présence de Novak Djokovic et Raphael Nadal dans la case double. Ses paires seront respectivement Viktor Troicki et Marc López.

