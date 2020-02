Kim Clijsters soumet 6 tests de dopage avant le retour

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters a récemment effectué un troisième retour au tennis professionnel, cette fois 7 ans après avoir disputé son dernier match professionnel. Pour rendre ce retour possible, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le retour de Clijsters soit juste et équitable.

La Belge a dû soumettre six tests de dopage avant que l’ITF n’approuve son retour pour le tournoi de tennis. Clijsters a annoncé qu’elle ferait un retour au tennis professionnel en septembre dernier et depuis lors, elle est soumise aux mêmes règles et mesures que les autres joueuses de haut niveau.

Cela signifie, entre autres, qu’elle a subi de nombreux tests de dopage. Des documents officiels de l’ITF montrent que la Belge de 36 ans a subi des tests de dopage six fois avant que son retour ne soit approuvé. Ceci a été écrit par l’agence de presse ..

Elle a disputé le Dubai Duty Free Tennis Championship et s’est inclinée lors du premier tour face à Garbine Muguruza dans les sets 2-6, 6-7. Clijsters était auparavant absent du tennis entre 2007-2009 et a fait un retour impressionnant, remportant l’US Open en éliminant Caroline Wozniacki en finale. Elle a 41 titres WTA à son actif, dont 4 tournois du Grand Chelem.