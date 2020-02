Kim Clijsters sur ses enfants et retour au tennis

Kim Clijsters a finalement fait son retour au tennis aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï après sept ans de retraite. Elle a attiré Garbine Muguruza, un joueur en forme, qui a remporté le match 6-2, 7-6 (8). Lors de sa conférence d’après-match, Clijsters a parlé de la façon dont ses enfants reviennent à son retour.

Kim Clijsters et ses enfants

Clijsters a affronté un joueur en très bonne forme et a perdu en deux sets. Cependant, après un démarrage lent, Kim a joué au tennis de qualité dans le deuxième set. Son niveau de tennis l’a encouragée, elle et ses fans, et espère qu’elle pourra encore s’améliorer.

Kim Clijsters

Tout en parlant à la presse après sa perte, Kim était clairement d’humeur optimiste. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas parlé à ses enfants à l’époque. Elle a ensuite parlé des réactions mitigées de ses enfants à l’annonce de son retour au tennis professionnel.

Son enfant aîné, Jada était tout à fait d’accord.

«Jada était comme maman, fais-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. »

Jack, son enfant du milieu, était adorablement plus préoccupé par le fait que sa mère soit à la maison.

“Jack était comme, maman, j’espère que tu perdras ton premier match, tu pourras rentrer plus vite.”

On dirait que Jack a réalisé son souhait.

«Le plus jeune est trop jeune pour vraiment comprendre, mais le soutien est là.»

Elle a ensuite expliqué comment Jada et elle se liaient au cours des exercices et de l’entraînement.

«Jada peut comprendre. Elle joue au basket. Elle descend avec moi au gymnase. Nous faisons des exercices ensemble. Cela me fait penser à ce que c’était quand j’étais plus jeune. Mon père réhabilitait son genou pour le football. C’est drôle ces moments auxquels vous pouvez vous identifier. “

Kim a également confirmé que ses enfants commenceront également à voyager avec elle à partir des prochaines semaines. Alors maintenant, Kim peut gagner ses matchs sans se soucier que Jack soit mécontent.

Dans l’ensemble, Kim Clijsters a peut-être perdu son premier match à son retour, mais elle apprécie certainement l’expérience une fois de plus. Elle se rendra ensuite sur un court de tennis à l’Open de Monterrey, qui débutera le 2 mars.