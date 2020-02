Kim Clijsters trouve que rester dans la boucle a ses bons côtés

Kim Clijsters a fait le retour ultime sur la tournée de tennis professionnelle après 8 ans et trois enfants plus tard. C’était une affaire de Dubaï Duty Free contre le Garbine Muguruza classé n ° 16. Le match était allé à l’Espagnol qui avait gagné en deux sets mais la leçon n’était pas dans le résultat mais plutôt comme le fait de faire un retour quoi qu’il arrive.

“J’avais une bonne impression”, avait déclaré Clijsters aux médias après le match. Elle était juste contente d’être sortie et de l’avoir fait indépendamment du score. La Belge n’a pas été trop découragée en jouant à Muguruza, estimant qu’avec plus d’entraînement, le match aurait pu aller dans son sens.

“Elle n’est probablement pas la frappeuse la plus difficile là-bas … Je me sentais comme si je pouvais aller de pair avec elle depuis la ligne de base.” Le premier set a montré que les deux joueurs étaient un peu nerveux, apparaissant souvent avec des erreurs non forcées, mais Muguruza est resté concentré pour ranger le set à 6-2.

Clijsters a connu des moments difficiles mais l’Espagnol a profité de ses opportunités. Elle a rendu hommage au Belge pour non seulement faire un retour mais aussi bien le faire. “Je suis sûr qu’elle va aller de mieux en mieux et bien sûr nous causer beaucoup de problèmes.

Je pense qu’elle a très bien joué après toutes ces années “, avait déclaré Muguruza en souriant. Cela peut certainement être un jeu d’esprit pour chaque joueur sans qu’aucun ne veuille perdre; Muguruza étant classée n ° 16, permettant à une joueuse de plus d’une décennie de plus de la vaincre. et Clijsters voulant jouer du mieux qu’elle peut et peut-être obtenir un set sur le joueur principal.

Mais c’est le Saniard qui est arrivé en tête du match, en jouant bien, en suivant les stratégies gagnantes et en obtenant les points de victoire. Comme le deuxième set était à égalité à 4, Muguruza a fait plus de bévues qu’elle n’aurait dû et Clijsters a tiré le set à un tie-break.

Les points ont été étroitement égalisés, mais l’Espagnole a fait l’effort de faire de son mieux aux moments cruciaux et a remporté le bris d’égalité et le match 6-2, 7-6. Quel que soit le résultat, Kim Clijsters était contente que cela ait été fait et a bien fait, considérant qu’elle critiquait sa performance en disant: “Je me sentais comme pendant un certain temps, je dominais certains points.

Je pense que c’est un bon sentiment d’avoir … “Elle n’a pas à jouer un horaire complet et elle sera à Monterrey, au Mexique et probablement à Indian Wells, si la santé règne. Ce sont les bons sentiments et les belles performances parfois cela amènera Kim Clijsters loin et mentalement et physiquement à participer à de nombreux autres tournois et peut-être être récompensé par des victoires en cours de route.