Kim Clijsters valorise le duel contre Johanna Konta à Monterrey 2020

Toute apparence de Kim Clijsters Dans cette nouvelle étape, il générera une attente maximale dans le monde du tennis, comme il ne pouvait en être autrement. Dans le WTA International Monterrey 2020 Il était possible de profiter du jeu de cette légende du tennis qui veut ressusciter des lauriers et défier les lois de la logique. Plus agile au bas de la piste, jouant avec un meilleur pourcentage de premiers services et contrôlant mieux les tactiques, ce n’était pas suffisant pour Kim dans sa tentative de battre un joueur de tennis aussi proéminent que Johanna Konta, qui n’avait besoin que de deux manches pour s’en débarrasser. Tous deux ont pris la parole lors d’une conférence de presse et ont présenté des réflexions intéressantes.

“J’ai senti que certaines choses s’étaient beaucoup améliorées par rapport à mon premier match à Dubaï, bien que J’ai besoin de progresser beaucoup plus. C’est la bonne chose de jouer à des jeux, qui vous donnent une vraie mesure de votre position et vous permettent d’évoluer. Dans le match contre Garbiñe, j’ai commencé très nerveux, mais aujourd’hui, j’étais beaucoup mieux depuis le début et j’ai pu me rétablir. J’ai aussi des choses clairement négatives et je vais travailler dur pour les corriger. Je fais confiance à ce processus dans lequel je suis immergé et je veux me concentrer sur moi-même “, a déclaré Kim dans des mots recueillis sur le site Web de la WTA.” Bien sûr, je voudrais que tout soit rapide et commence à gagner le jeu, mais je dois avoir des matchs et aller interpréter mes rivaux petit à petit. Ce sera un processus difficile, mais je suis motivé pour continuer à travailler dur “, a-t-il déclaré avec beaucoup d’aplomb.

Première victoire en 2020 —- @ JohannaKonta bat Clijsters, 6-3, 7-5 à @Abierto_GNP! pic.twitter.com/1RJDQHNxV1

– WTA (@WTA) 4 mars 2020

Il est particulièrement intéressant de connaître l’opinion de Johanna Konta sur le jeu offert par son rival, montrant aux Britanniques un grand esprit sportif. “C’est génial d’avoir Kim de retour, elle offre un grand spectacle avec son jeu et rend les fans excités. Je n’ai jamais pensé que je pouvais lui faire face alors je me sens honoré et privilégié de partager un court avec une personne comme elle. C’est fantastique de l’avoir retour “, a déclaré la Britannique, qui poursuivra son voyage dans le WTA International Monterrey 2020 devant l’allemand Tatjana Maria, une autre joueuse de tennis qui est revenue sur le circuit après avoir été mère et qui tentera de défier l’une des favorites au titre au Mexique.

