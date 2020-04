Kirsten Flipkens arrêtée et condamnée à une amende par la police pendant une balade à vélo

La joueuse de tennis belge Kirsten Flipkens a publié un message frustré sur son compte sur les réseaux sociaux après avoir été arrêtée et condamnée à une amende par la police après une longue balade à vélo pendant la période de confinement en cours. Flipkens a tracé un voyage de 130 kms et a traversé la frontière aux Pays-Bas sans s’en rendre compte.

Lorsqu’elle est retournée en Belgique à vélo, elle a été arrêtée par la police. Selon Het Laatste Nieuws, cela lui a valu une amende de 250 euros. Flipkens a commenté: «J’avais entré un itinéraire de 130 km dans le GPS (que le GPS choisit lui-même) et à partir du moment où j’ai vu que j’étais aux Pays-Bas (à Komoot), j’ai emprunté l’itinéraire le plus court pour retourner en Belgique.

Vous pouvez les voir (les flics) à une distance de 1 km. Et aussitôt j’ai été mis de côté comme un criminel avec des sirènes sur le côté. Vraiment mauvais. “Ce qui a le plus frustré Flipkens, c’est qu’un autre cycliste est passé qui l’a reconnue peu de temps et a dit qu’il n’avait reçu qu’un avertissement au même passage à niveau.

Flipkens est actuellement classé n ° 77 au classement mondial WTA.

En 15min nadien komt er een andere fietser / kennis voorbij gereden die me herkende aan jullie combi en die stuurt me dat hij, aan dezelfde grensovergang maar dus 15min na mij een waarschuwing gekregen heeft? Begrijpen wie begrijpen kan. – Kirsten Flipkens (@FlipperKF) 24 avril 2020