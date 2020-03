Knowles et le rôle de Djokovic, Federer et Nadal en suspension

La ATP vit paralysé par la pandémie mondiale qui est le coronavirus. Ce ne sont pas des heures faciles pour aucun des joueurs de tennis qui essaient de mener une vie normale loin de leur routine quotidienne: être sur le court de tennis en train de passer des balles. Une fois que cette situation s’est normalisée, invitant tout le monde à rester à la maison pour éviter la contagion, les échos de la façon dont la décision d’arrêter le circuit a été prise résonnent encore.

Mark Knowles, l’extenista bahamien qui fait partie du Conseil ATP, a été l’une des principales parties impliquées dans la prise de décisions. C’est précisément ce Conseil de l’ATP qui a eu le dernier mot sur ce qu’il fallait et comment mettre en œuvre les mesures. Knowles s’est entretenu avec Tennis Channel et a reconnu la difficulté de franchir une telle étape, en particulier compte tenu de la nature globale du circuit: «Nous avons connu des temps très exigeants et complexes. Le monde a changé à l’échelle mondiale, pas seulement le tennis a changé. Appels vidéo pour essayer de mettre tout le monde sous les mêmes directives. Le tennis est un sport très international, avec des Conseils avec des représentants de tournois, des Conseils de joueurs ou des collaborateurs du monde entier. Il y a plusieurs niveaux à atteindre pour atteindre unifier tout. De nombreux facteurs sont en jeu, mais je pense L’ATP a fait un pas en avant lors du signalement des problèmes. ”

Les principales plaintes des joueurs proviennent d’un problème de communication qui remet en question l’importance des joueurs de tennis à l’échelle mondiale du tennis. Peut-être que ces déclarations de Mark aident à jeter le contexte: dans un sport aussi internationalisé, être d’accord avec tant de parties et parvenir à une décision commune est quelque chose de vraiment compliqué. Bien sûr, en travaillant pour y parvenir, Knowles met en évidence le rôle joué par Federer, Nadal et Djokovic.

“Je pense que s’il y a quelque chose dans lequel Federer, Nadal et Djokovic ne sont pas suffisamment reconnus, c’est combien ils s’impliquent dans chaque décision, qui a de la chance pour tout le monde. Ils sont trois des meilleurs joueurs de tous les temps et pourtant ils sont là pour chaque problème. Vous pourriez penser, par exemple, que Federer, après avoir subi une opération au genou, a déclaré: “Je vais m’éloigner du circuit pendant un certain temps”. Cependant, il a été l’un des premiers à entrer en contact et à s’assurer que toutes les décisions sont prises ensemble et correctement. “

Avec la suspension de Roland Garros, l’ATP se déplacera très probablement prochainement et réajustera un calendrier cassé du mieux qu’il pourra. Nous verrons si les trois grands sont toujours aussi impliqués, des pièces capitales pour une situation dont nous ne voyons pas encore la fin.

