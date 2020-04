Kokkinakis et ses souffrances: “Pendant que je dormais, j’ai arrêté de respirer”

À vos débuts en tant que professionnel, Thanasi Kokkinakis Il a attiré beaucoup d’attention en Australie avec le reste des joueurs de tennis de sa génération et avec Kyrgios, il semblait que l’Australie avait deux possibles Top 10 de l’avenir et des candidats sérieux pour remporter à nouveau le Grand Chelem. Alors que le bon vieux Nick devient sérieux quand il en a envie, Kokkinakis a subi les ravages des blessures et de la malchance. Il y a déjà d’innombrables problèmes physiques qu’il a eu aux genoux et à l’épaule (les plus touchés) et à 24 ans il n’a toujours pas pu trouver une régularité qui lui permette de concourir sur le circuit avec des garanties et à cela a été ajouté ces derniers mois un nouvelle complication plus mononucléose.

Au cas où il lui manquerait autre chose, Thanasi a commencé à jouer des tournois en 2019 mais a disparu du circuit à la fin de l’année, puis il a quitté la tournée australienne alléguant des problèmes personnels concernant la santé, sans donner plus de détails. L’Australien avait souffert d’une mononucléose dont il se remettait encore. S’exprimant au nom de l’Australien, le joueur de tennis offre plus de détails sur ce qui lui est arrivé et c’est que son cas a empiré et il a dû être hospitalisé et opéré d’urgence pour avoir ses amygdales et les végétations adénoïdes.

Tout vient de fin août, alors que Kokkinakis jouait à l’US Open, quand il a pris sa retraite avant Rafa Nadal avant de disputer son match du deuxième tour mais à l’époque, il ne savait pas ce qu’il avait. “Ils m’ont dit que pendant que je dormais, j’ai arrêté de respirer parce que ma gorge était très enflée. Je n’ai pas pu manger à cause de l’inflammation et j’ai perdu jusqu’à 10 kilos”, explique le joueur de tennis, qui a dû s’arrêter pour récupérer et quand il a semblé qu’il partait derrière problème, l’infection est revenue encore plus forte.

“Fin décembre, j’ai essayé de remonter sur les pistes, avant de savoir que j’avais quelque chose. Je me suis immédiatement fatigué et je n’avais pas de force et j’ai pensé que ça pouvait être à cause de la qualité de l’air en Australie, à cause des incendies et de tout ce qui se passait. Mais j’ai commencé à avoir une forte fièvre la nuit. J’ai changé ma chemise quatre ou cinq fois pendant la nuit. Le lit était trempé et quand je suis arrivé à Melbourne, dès que j’ai commencé à divaguer, je me suis fatigué “, dit-il.

«Ma gorge me tuait. J’avais l’impression d’avoir plusieurs lames à l’intérieur chaque fois que j’avalais, jusqu’à ce que je décide d’aller à l’hôpital. La situation s’est aggravée lorsque je suis retournée à Adélaïde. Là, je ne pouvais ni manger ni boire de l’eau. C’est à ce moment-là que j’ai dû y aller. de retour à l’hôpital “, explique l’Australien, qui a subi une intervention chirurgicale pour retirer les parties qui causaient l’infection. “Je me sens déjà mieux, relativement en bonne santé, mais cela a été quelque peu frustrant. Maintenant, je ne regarde pas trop loin en avant, j’essaie juste de rester en forme et de récupérer, d’être en bonne santé. Je ne me force pas trop, quand je vais bien, je reviendrai”, a déclaré Kokkinakis.

.