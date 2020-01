Kontaveit revient dans une grande bataille contre Swiatek

Dans un match vraiment serré, tendu et émotionnellement excité, l’Estonien Anett Kontaveit a pris le duel de la Melbourne Arena contre les Polonais Iga Swiatek être dans le premier quart du Grand Chelem de sa carrière après l’échec de trois quatrièmes tours. Tallinn a battu le jeune Polonais par 6-7 (4), 7-5 et 7-5 en 2 heures et 42 minutes. Kontaveit est venu 4-0 et 5-1 dans le troisième set mais Swiatek a conservé ses options et a forcé la Baltique à la gagner dans la dernière manche de la manche dans un retour qui était finalement stérile. Kontaveit sera mesuré à Halep dans la prochaine phase du tableau.

