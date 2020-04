Kooyong TD; L’idée de John Millman de la concurrence intérieure pourrait fonctionner

Le directeur du tournoi classique de Kooyong, Peter Johnston, pense que l’idée de John Millman de créer une compétition par équipes interétatiques en Australie avant la reprise de la saison pourrait réellement fonctionner. La tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins et la star du tennis australien Millman a exhorté sa nation à saisir cette opportunité si le pays se remet du coronavirus avant que la saison ne soit prête à reprendre.

“Il y aura invariablement une certaine forme de compétition nationale avant le circuit international, parce que les joueurs vont être désespérés pour le match”, a déclaré Johnston à l’Australien. “Deuxièmement, il y a un tel appétit pour le contenu en direct qu’il y aurait une forme de marché et intérêt international pour le concept ».

Millman, classé au 43e rang mondial, a présenté une proposition intéressante. “Si l’Australie se rétablit avant que le circuit ATP ne soit prêt à recommencer, je pense que nous avons une occasion unique dans notre sport de susciter à nouveau un intérêt national pour le tennis.

Au lieu d’avoir votre course des millions de tournois d’argent – imaginez quelque chose de complètement différent “, a posté Millman sur son compte Twitter.” Que diriez-vous d’une compétition inter-États par équipes? Les équipes seraient mixtes et composées de deux joueurs de légende (un homme et une femme), six joueurs actuels (trois hommes et trois femmes), deux joueurs juniors (un homme et une femme).

“Les simples, les doubles et les doubles mixtes seraient joués. Peut-être un autre type de système de pointage.” Les joueurs obtiennent des contrats (argent garanti) qui aideront certains à les récupérer financièrement sur le Tour et le public aura un format de tennis d’équipe différent – – regarder les joueurs passés, présents et futurs s’affronter. ”