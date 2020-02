Krajinovic met fin à l’illusion de Rublev à Rotterdam

Filip Krajinovic vaincu Andrey Rublev 7-6 (2) 6-4 en quarts de finale de la Rotterdam ATP 500 et, de cette façon, il est entré dans les demi-finales du tournoi, instance dans laquelle il se mesurera avant Gael Monfils, qui a laissé les Britanniques sur la route Daniel Evans 7-6 (5) 6-2. Cette semaine, le Serbe est dans un état incroyable puisqu’il n’a renoncé à aucun set dans son aventure aux Pays-Bas. De plus, il aura le rematch du match qu’il avait perdu la semaine précédente face à la Black Panther dans l’ATP 250 de Montpellier. D’un autre côté, l’autre demi-finale jouera Pablo Carreño Busta et Felix Auger Aliassime.

